Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: BMGK koronavirüs meselesini ele almada çok geç kaldı

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeni tip koronavirüs meselesini ele almada çok geç kaldı.” ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeni tip koronavirüs meselesini ele almada çok geç kaldı." ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kovid-19'un İdlib'deki durumu daha kötüleştirdiğine işaret ederek, "uluslararası toplum harekete geçmeli" çağrısı yaptı.

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