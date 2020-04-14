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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: BMGK koronavirüs meselesini ele almada çok geç kaldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
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BMGK KORONAVİRÜS MESELESİNİ ELE ALMADA ÇOK GEÇ KALDI

Son dakika haberleri... yaptığı açıklamada “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeni tip koronavirüs meselesini ele almada çok geç kaldı.” ifadelerine yer verdi.

yaptığı açıklamada "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeni tip koronavirüs meselesini ele almada çok geç kaldı." ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kovid-19'un İdlib'deki durumu daha kötüleştirdiğine işaret ederek, "uluslararası toplum harekete geçmeli" çağrısı yaptı.

Detaylar gelecek...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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