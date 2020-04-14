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Etiyopya Başbakanından Başkan Erdoğan'a koronavirüs övgüsü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.04.2020
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ETİYOPYA BAŞBAKANINDAN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin başarısı bu kez de Etiyopya tarafından övgü aldı. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ülkesine verdiği desteği "taktir ettiğini" belirtti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ülkesine verdiği desteği "taktir ettiğini" belirtti.

"ORTAK ÇALIŞMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Ahmed, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Etiyopya'nın Kovid-19 ile mücadelesine destek veren Erdoğan'ın çabalarını takdirle karşıladığını kaydeden Ahmed, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon görüşmesi için teşekkür ederiz. Temel tıbbi ekipman tedarikinde ortak çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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