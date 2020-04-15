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Antalya’da koronavirüse rağmen villada parti yaptılar! 31 bin 500 lira ceza yediler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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'nın Alanya ilçesinde villada yapan 10 kişiye, tedbirlerine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle 31 bin 500 lira cezası kesildi. Ekipler, söz konusu kişilere, tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

İlçe Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'nde bir villada yapıldığı ihbarı üzerine hareke geçti.

PARA CEZASI KESİLDİ

Adrese giden ekipler, villadaki 10 kişiye, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 31 bin 500 lira cezası verdi.

UYARI YAPILDI

Ekipler, söz konusu kişilere, tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

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