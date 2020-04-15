Antalya’da koronavirüse rağmen villada parti yaptılar! 31 bin 500 lira ceza yediler
Antalya'nın Alanya ilçesinde villada parti yapan 10 kişiye, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle 31 bin 500 lira para cezası kesildi. Ekipler, söz konusu kişilere, tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'nde bir villada parti yapıldığı ihbarı üzerine hareke geçti.
PARA CEZASI KESİLDİ
Adrese giden ekipler, villadaki 10 kişiye, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 31 bin 500 lira para cezası verdi.
UYARI YAPILDI
Ekipler, söz konusu kişilere, tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
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