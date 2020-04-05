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Koronavirüsle mücadelede müjdeli haber! Türk bilim insanı koronavirüsü izole etmeyi başardı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.04.2020
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TÜRK BİLİM İNSANI KORONAVİRÜSÜ İZOLE ETMEYİ BAŞARDI!

Koronavirüsle mücadelede müjdeli haber geldi. Başkanı ve Üniversitesi Prof. Dr. , koronavirüse karşı (Covid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin olan SARS-COV-2 virüsünün izolasyonunu başardıklarını açıkladı.

Koronavirüs dünyanın dört bir yanını etkilemeye devam ederken bilim insanları tarafından virüse karşı çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu konuda bir güzel haber de 'dan geldi. Başkanı ve Ankara Üniversitesi Prof. Dr. , koronavirüse karşı (Covid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin olan SARS-COV-2 virüsünün izolasyonunu başardıklarını açıkladı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden Prof. Dr. Aykut Özkul için tebrik ve teşekkür mesajı paylaşıldı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi, "Son derece önemli ve sevindirici çalışmasından dolayı Sayın Hocamızı ve ekibini kutluyor, teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte başarılar diliyoruz" açıklamasında bulundu.

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