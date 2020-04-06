Uzman isim A Haber canlı yayınında güzel haberleri peş peşe verdi: İyiye doğru gidiyoruz, 1-2 gün içerisinde...
Son dakika haberi; A Haber canlı yayınına konuk olan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İlhan Satman, Türkiye’de 1-2 gün içerisinden günlük test yapılan kişi sayısının 30 bin rakamına yükseleceğini söyledi. Satman “6 tane merkezimiz destek vermeye başladı. Oralarda çalışma üzere 200 personele daha eğitim verildi. Önümüzdeki hafta İstanbul’da 4 merkezinde birlikte katılmasıyla toplamda 10 merkezde daha test yapılmaya başlanacak. Daha çok test daha çok hasta tespit etmek demek bu ilk planda bizim moralimizi bozabilir. Sonuç olarak bu testlerin Dünya Sağlık Örgütü tavsiyesi üzerine daha çok test yapılıp kontrol sağlanması kritik öneme sahip” ifadelerini kullandı. Öte yandan Satman, “Bu hastalığın ikiye katlanma hızına bakmak gerekiyor. Bu günlerde vaka sayısının süresi 5 güne kadar uzadı. Bu dünyaya kıyasla gayet iyi bir rakam… İyiye doğru gidiyoruz." dedi.
Türkiye'de test sayısının artması ne anlama geliyor? Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi nasıl ilerliyor? Günlük Türkiye'de kaç koronavirüs testi yapılmakta? Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi nasıl gidiyor son durum ne? 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta illere giriş ve çıkışların yasaklanması, 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağı tedbirlerinin ne gibi faydaları olacak? Yeni bir dalga olur mu?
İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İlhan Satman tüm bu sorulara A Haber canlı yayınında yanıt verdi.
"DÜNYAYA KIYASLA İYİYE GİDİYORUZ"
Satman, bazı illerde alınan karantina kararları 30 büyükşehir ve Zonguldak il sınırına giriş çıkışların kısıtlanması, 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkış yasağı gibi son alınan tedbirlerin ne zaman sonuç verebileceğine dair açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu önlemlerin sonuç vereceğini söyleyen Satman, "Bu hastalığın ikiye katlanma hızına bakmak gerekiyor. Bu günlerde vaka sayısının süresi 5 güne kadar uzadı. Bu dünyaya kıyasla gayet iyi bir rakam… İyiye doğru gidiyoruz. Bununla paralel olarak biraz daha geriden gelmek şartıyla can kaybının ikiye katlanma hızı uzuyor o da 4 güne yaklaşmış durumda… Tabi tüm bunlar olay işte pik (en üst seviye) seviyeye geldi. Bundan sonra yapılacaklar daha gevşetilir şeklinde anlaşılmasın lütfen, daha çok alınacak yolumuz var. İyiye doğru gidiyoruz yavaş yavaş tepe noktasına doğru ulaşıyoruz. Ondan sonrada tedbirler sayesinde biraz sabitlenecek vaka sayılarımızın artışları ondan sonra da azalmaya başlayacak" dedi.
YENİ BİR DALGA UYARISI!
"Vaka sayılarının iyiye gitmesi demek her şey bitti anlamına gelmez. Kesinlikle aynı tedbirlere uymalıyız ki yeni bir dalga gelmesin!" diyen Satman uyardı. "Zaman içerisinde vaka sayılarımız artacak. Mühim olan vaka sayılarımızın artarken sağlık sistemini tehdit edecek hale gelmemesini hedefliyoruz." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İstanbul'da 20 yaş altına denetim! Tek tek durdurdular
- BİM'de bu hafta neler var?
- Türkiye'de ilk kez uygulandı! Corona virüsü...
- Koronavirüsü yenen hasta duygularını A Haber'e anlattı
- Pes artık! Kuaförde toplanıp kumar oynadılar
- İnek sağan gencin acı sonu!
- Öğretim üyesinden çarpıcı iddia: “Biyolojik Savaş İçindeyiz”
- Köpek voleybolculara taş çıkarttı!
- Yasağı delmenin bedelini ödediler!
- İslam salgında ne tavsiye ediyor?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 7 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'e atıştırmalık, temizlik ve bakım ürünleri damga vuracak!
- Vakıfbank'tan 10 bin TL'ye varan destek kredisi! Vakıfbank 36 ay vadeli kredi başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?
- Halkbank 10000 TL 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
- Ziraat Bankası 0,49 faizli 36 ay vadeli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/5 yerleştirme sonuçları ve taban puanları sorgulama! 2020 Sağlık atamaları ne zaman?
- Corona virüsü aşısı ve ilacı bulundu mu? Türk bilim insanından sevindiren haber geldi! Koronavirüs izole edildi...
- SON DAKİKA! Türkiye il il corona vaka sayısı kaç oldu? Kaç kişi öldü? 6 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
- Yarın kandil mi? 7 Nisan Salı yarın ne kandili var? Berat Kandili ne zaman? İşte 2020 Diyanet kandil günleri...
- Son dakika: WhatsApp çöktü mü? 6 Nisan Instagram, Facebook, WhatsApp neden açılmıyor? Erişim neden yok?
- Af yasasında kritik hafta! Tarih belli oldu! 2020 ceza infaz indirimi ne zaman çıkacak? Af yasası son gelişmeler
- Ücretsiz maske başvuru ekranı değişti! e Devlet maske başvurusu nasıl yapılır? PTT bedava maske nasıl alınır?
- Milyonlar için müjde! 1000 TL yardımdan kimler faydalanacak? Başvuru nasıl yapılıyor? e Devlet sosyal yardım sorgulama