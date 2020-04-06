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Kaplanın corona virüs testi pozitif çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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ONUN DA TESTİ POZİTİF ÇIKTI!

'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan virüsle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Virüsün en hızlı yayıldığı yer olan 'de kaplanın kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bronx 'nde bir kaplanın corona virüs testi pozitif çıktı.

Federal yetkililer ve hayvanat bahçesine göre, kaplanın veya herhangi bir yerde enfekte olduğu bilinen ilk hayvan olduğuna inanılıyor.

ABD , 4 yaşındaki kaplanıyla birlikte hastalanan altı kaplan ve aslanın da bir hayvanat bahçesi çalışanından enfekte olduğu inanıldığını söyledi.

16 Mart'tan beri kapalı olan hayvanat bahçesi tarafından, 27 Mart'ta semptomlar göstermeye başlayan ilk hayvanın iyileşmesi beklendiği belirtildi.

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