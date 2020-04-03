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Son dakika: Koronavirüsün yeni üssü ABD! Son 24 saatte 921 kişi öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
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KORONAVİRÜSÜN YENİ ÜSSÜ ABD!

Son dakika haberi... 'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 921 artarak 6 bin 58'e yükseldi.

detaylar gelecek...

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