Almanya ile ABD arasında maske savaşı! ABD el koyup ülkeye götürdü
ABD, Almanya'nın Çin'den aldığı maskelere el koydu ve kendi ülkesine götürdü. Tüm dünyada şok etkisi yaratan açıklamayı Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn yaptı ve pazarda maske savaşı yaşandığını söyledi.
Coronavirüsü krizi nedeniyle maske ve koruma elbiesesi malzemelerinde çok büyük sıkıntı yaşayan Almanya'nın Çin'den ısmarladığı maskelere ABD el koydu.
ABD EL KOYUP KENDİ ÜLKESİNE GÖTÜRDÜ
Almanya Sağlık Bakanlığı, Çin'de bir Amerikan şirketine doktorlar ve hastane çalışanları için FFP2 ile FFP3 maske siparişi verdi. Yola çıkan maskeleri ABD yakalayıp kendi ülkesine getirtti.
MASKE SAVAŞI YAŞANIYOR
ABD'nin malzemeleri nasıl yakaladığı ise açıklık kazanmadı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn maske pazarında savaş yaşandığını belirtti ve "tüm dünya maske peşinde. Maskeler altın değerinde" dedi.
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