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Almanya ile ABD arasında maske savaşı! ABD el koyup ülkeye götürdü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
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İKİ ÜLKE ARASINDA MASKE SAVAŞI!

, 'nın 'den aldığı maskelere el koydu ve kendi ülkesine götürdü. Tüm dünyada şok etkisi yaratan açıklamayı Almanya yaptı ve pazarda maske savaşı yaşandığını söyledi.

Coronavirüsü krizi nedeniyle maske ve koruma elbiesesi malzemelerinde çok büyük sıkıntı yaşayan 'nın 'den ısmarladığı maskelere el koydu.

ABD EL KOYUP KENDİ ÜLKESİNE GÖTÜRDÜ

Almanya , Çin'de bir Amerikan şirketine doktorlar ve hastane çalışanları için FFP2 ile FFP3 maske siparişi verdi. Yola çıkan maskeleri ABD yakalayıp kendi ülkesine getirtti.

MASKE SAVAŞI YAŞANIYOR

ABD'nin malzemeleri nasıl yakaladığı ise açıklık kazanmadı. Almanya maske pazarında savaş yaşandığını belirtti ve "tüm dünya maske peşinde. Maskeler altın değerinde" dedi.

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