Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli rüzgar uyarısı geldi | 6 Nisan 2020 hava durumu

6 Nisan 2020 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ulaşımda aksamalar ile ağaç ve direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 6 Nisan 2020 Pazartesi hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Sinop, Samsun, Amasya, Çorum ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney ve İç Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ulaşımda aksamalar ile ağaç ve direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, Edirne dışında bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu ve öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Çok bulutlu ve öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Güney ve İç Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneyi ile Eskişehir ve Kırşehir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

SİVAS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Sinop çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

TOKAT °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KARS °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu