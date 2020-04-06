Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli rüzgar uyarısı geldi | 6 Nisan 2020 hava durumu
6 Nisan 2020 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ulaşımda aksamalar ile ağaç ve direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 6 Nisan 2020 Pazartesi hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Sinop, Samsun, Amasya, Çorum ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney ve İç Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ulaşımda aksamalar ile ağaç ve direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, Edirne dışında bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu ve öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Çok bulutlu ve öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 12°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Güney ve İç Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 17°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güneyi ile Eskişehir ve Kırşehir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
SİVAS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Sinop çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
TOKAT °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KARS °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Türkiye koronavirüsün zirve dönemi için hazırlıklı
- Bakan Koca'dan İstanbul için koronavirüs toplantısı!
- 120 bin 727 aileye teslim edildi
- Manisa'da tedbirlere uymayanlara ceza
- Karantinadan kaçtı memleketinde yakalandı
- Virüsü yayan gemiye soruşturma
- Mars'taki kaşık heyecan yarattı! İlk kez yayınlandı...
- Onun da testi pozitif çıktı!
- Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı milyonları şaşırttı!
- Maymun eti yiyerek besleniyorlar!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çotanaklar hangi şehrin futbol takımının taraftar grubudur? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer'e "Şairlerin en garibi öldü diyerek" son mısrasını söyleyen şair kimdir?
- Uzay Çağı adı verilen dönemin hangi yıl başladığı kabul edilir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Charlie Chaplin Altına Hücum filminde hangisinin kökünü yiyip hastaneye kaldırıldı?
- İşçi bal arılarının topladığı polenleri kovana taşımak için depoladığı corbicula adlı çiçek tozu sepeti arıların neresinde bulunur?
- Marcel Pohl 11 sömestirde bitirilen lisans ve yüksek lisans eğitimini kaç sömestirde bitirmiştir?
- Bu yıl olduğu gibi içerisinde 5 cumartesi olan bir şubat ayı hangi yılda da olacaktır?
- Hangisi tarihte yaşamış gerçek bir insandır? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Gözler orada! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur en düşük tabanlı emekli maaşı ne kadar, kaç TL?
- 20 yaş altı çalışanlar ne olacak? 20 yaş altı çalışanlar işe gidebilir mi? İdari izin nedir, ne demek?
- 0,49 faizli 10 bin TL kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar?
- Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İş kaybı tazminatı, işsizlik sigortası, ücret garanti fonu ödemesi nasıl alınacak?