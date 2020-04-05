ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi
ABD'li mikrobiyoloji Profesörü Dr. Florian Krammer ve ekibinin geliştirdiği ELISA test metoduyla, koronavirüs hastalığından iyileşen kişilerde bulunan, 'virüse karşı gelişen antikorlar' tespit edildi. Bu antikorlar koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak. Dr. Krammer ve ekibinin çalışmasını, Köln Üniversitesinde kanser araştırmaları yapan Dr. Faruk Şiranlı değerlendirdi.
ABD'de bulunan Icahn Tıp Fakültesi mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Florian Krammer ve ekibi, koronavirüse karşı etkili güvenilir antikor tespit ettiklerini açıkladı. ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) testi kullanılarak tespit edilen bu antikorlardan serum üretilebilecek. Mevcut koronavirüs testleri (PCR ve nükleid asit bazlı) bir kişi ancak koronavirüse yakalandığı zaman tespit sağlıyor ve haliyle kişinin vücudunda o sırada virüse karşı antikor gelişiyor. Geliştirilen ELISA testiyle, koronavirüsten iyileşmiş kişilerin vücudunda bulunan ve hastalığa karşı belki de ömür boyu taşıyacakları antikorlar tespit edildi. Prof. Dr. Krammer ve ekibi, bu antikorlar kullanılarak serum üretileceğini açıkladı.
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