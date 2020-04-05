Türkiye, Kovid-19'la mücadelede dünyaya örnek oldu! ABD ve Avrupa tel tel dökülürken Türkiye şehir hastaneleri ile farkını gösterdi

Koronavirüs salgını bütün dünyayı etkisi altına almış vaziyette. Salgınla alakalı dünyanın dört bir yanından haberler gelmeye devam ediyor. ABD ve Avrupa'da sağlık sisteminin acziyeti gözler önüne serildi. Türkiye'de ise 2002'den beri yapılan reformlarla sağlık sektörü şaha kalktı. Şehir hastaneleri atılımı ise Türkiye'nin sağlık alanındaki atağının son merhalesi oldu. Fiziki altyapı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojiyle koronavirüsle mücadelede en büyük katkıyı şehir hastaneleri verdi. Başkan Erdoğan'ın ''hayalim'' dediği şehir hastaneleri Türkiye'nin dört bir yanında yükselmeye devam ediyor. İşte yapım aşamalarında ''istemezükçü'' muhalefetin şiddetle karşı çıktığı Türkiye'nin gurur abideleri...

Dünyanın birçok ülkesini etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede, sağlıkta hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkaran şehir hastaneleri, sahip olduğu en son teknoloji, fiziki altyapı, nitelikli yatak kapasitesi ile en büyük katkıyı sağlıyor.

Alanında özelleşmiş çok sayıda hastanenin bir arada olduğu, hizmet kalitesinin yanı sıra nitelikli insan kaynağı ile öne çıkan, mükemmeliyet merkezlerinin adresi olarak gösterilen şehir hastaneleri, başvuran hastaların sağlıkla ilgili sorunlarının tamamının tek bir merkezde çözüldüğü yerlerin başında geliyor.

"HAYALİM VE SEVDAM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim ve sevdam" olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri projesi kapsamında, bugüne kadar 1550 yatak kapasiteli Adana Şehir Hastanesi, 1294 yatak kapasiteli Mersin Şehir Hastanesi, 755 yatak kapasiteli Isparta Şehir Hastanesi, 475 yatak kapasiteli Yozgat Şehir Hastanesi, 1607 yatak kapasiteli Kayseri Şehir Hastanesi, 558 yatak kapasiteli Manisa Şehir Hastanesi, 1038 yatak kapasiteli Elazığ Şehir Hastanesi, 3 bin 711 yatak kapasiteli Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, 1081 yatak kapasiteli Eskişehir Şehir Hastanesi ve 1355 yatak kapasiteli Bursa Şehir Hastanesi hizmete girdi.

KOVİD-19 İLE MÜCADELEDE ŞEHİR HASTANELERİ FARKI

Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile hayata geçirilen şehir hastaneleri, koronavirüsle mücadelede de aktif rol alıyor. Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise tüm birimleri tek seferde inşa edilen 3. büyük hastanesi olan Ankara Şehir Hastanesi, Mart 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı. Türkiye'nin en büyük laboratuvarını barındıran hastanede, tüm hizmetler dijital ortamda yürütülüyor. Kampüste, ambulans helikopterler için 2 ayrı heliport bulunuyor.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında gerekli tüm birimlerin ve yüksek sayıda yoğun bakım yataklarının bulunduğu hastanede, tanı konulan ya da şüpheli görülen vakaların tedavi ve kontrolleri yapılıyor. Bu kapsamda, hastanenin tüm giriş kapılarında "Koronavirüs Bilgilendirme Masaları" kuruldu.

Hastaneye giren herkes, Koronavirüs Bilgilendirme Masaları'na davet edilerek, koronavirüse dair şikayetlerinin olup olmadığı sağlık görevlileri tarafından kontrol ediliyor. Ayrıca hastaneye gelen tüm vatandaşlara öksürük, ateş, nefes darlığı ve yurt dışı ziyareti ya da yurt dışından gelenlerle teması olup olmadığı sorularak gerekli bilgilendirmeler yapılıyor, hastaların ateşleri de ölçülüyor.

Kovid-19 ile mücadelede aktif olarak kullanılan Isparta Şehir Hastanesi'nde ise bir blok karantina hastaları için kullanılıyor. Kovid-19 semptomlarıyla hastaneye gelen hastaların, il ve hastane pandemi planı gereğince ilk olarak acil servis ve poliklinik önlerinde kurulan triyaj çadırlarında ön muayeneleri yapılıyor ve hastalar muayene bulgularına göre Kovid-19 polikliniğine yönlendiriliyor.

Elazığ'da "kamu-özel sektör iş birliği" modeli ile yapımı tamamlanan ve 1 Ağustos 2018'de hizmete açılan Fethi Sekin Şehir Hastanesi modern altyapısı ile bugüne kadar 3 milyon 30 bin 367 hastaya hizmet verdi.

Dünyada kullanılan ileri teknolojiye sahip 3 yönlü sarkaç tipi deprem izolatörleri bulunan hastanede, Kovid-19 ile mücadele kapsamında tanı konulan ya da şüpheli görülen vakaların tedavi ve kontrolleri büyük bir hassasiyetle gerçekleştiriliyor.

1355 yatak kapasitesine sahip Bursa Şehir Hastanesi de Güney Marmara'da 6 milyon nüfusa hizmet veriyor. Cerrahi operasyonlar bakımından da öne çıkan hastanede hizmete girdiği günden bu yana 29 bin 135 ameliyat yapıldı.

Eskişehir'de 2018 Ekim ayında hizmet vermeye başlayan şehir hastanesi 1081 yatak kapasitesiyle ayda 200 bin hastaya sağlık hizmeti sunuyor. Sadece ilin ihtiyacını karşılamakla kalmayan Eskişehir Şehir Hastanesi, Kütahya, Bilecik, Afyonkarahisar gibi çevre illere de hizmet veriyor.

ŞEHİR HASTANELERİ TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA

Yurdun dört bir yanında yükselen şehir hastaneleri, yapım aşamalarında muhalefetin engellemelerine rağmen millete hizmete başladı.

MUHALEFETİN ENGELLEMELERİNE RAĞMEN

Yıllardır muhalefetin hedefinde olan şehir hastanelerinin önemi, koronavirüse karşı mücadelenin başladığı bu günlerde iyice anlaşıldı.

HİZMETE BAŞLAYANLAR

Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde yer alan bilgilere göre; Adana, Mersin, Isparta, Yozgat, Kayseri, Manisa, Elazığ, Ankara Bilkent, Eskişehir ve Bursa Şehir Hastanesi hizmete girdi.

HİZMETE GİRECEKLER

Hizmete girmesi beklenen şehir hastaneleri ise şöyle sıralanıyor;

Konya, Tekirdağ, Kütahya, Kocaeli, İstanbul Başakşehir, Ankara Etlik, Gaziantep ve İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi.

"DÜN KARŞI ÇIKANLAR BUGÜN SAYILARI AZ DİYORLAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son açıklamada şehir hastanelerine ilişkin "Dün şehir hastanelerine karşı çıkanlar, şimdi şehir hastanelerinin sayısı niye bu kadar az diye bunu konuşmaya başladılar. İşte bunlar ne denli ufuksuz olduklarını gösteriyor. Biz ise şu anda ardı ardına yeni hastanelerimizi açmanın gayreti içerisindeyiz." ifadesiyle muhalefetin tavrını eleştirmişti.

İŞTE ŞEHİR HASTANELERİNİN LİSTESİ