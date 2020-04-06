Antalya’da inanılmaz olay! Coronavirüsle savaşan doktor çifte 'evi boşalt' ihtarı çekti
Antalya'da, koronavirüsle mücadelede görev alan doktor çift Emre ve Sibel Karadeniz'e, ev sahibi Hasan Çiftçi tarafından 'Evi boşaltın' ihtarnamesi gönderildi. Doktor Emre Karadeniz, süreç içerisinde eve bile gelmediklerini ev aramak için zamanı olmadığı söylerken ihtar çeken ev sahibi ihtarın koronavirüsten önce çekildiği ifade etti.
Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi'ndeki bir sitenin 3'üncü katındaki dairede 2 yıldır oturan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çocuk doktoru Emre Karadeniz, kendisi gibi doktor eşi, İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Sibel Armağan Karadeniz ile birlikte koronavirüsle mücadelede görev aldı.
EVE BİLE GELEMİYORLAR
Günlerdir eve gelmeyen çift, dinlenmek için geldikleri evlerinde ev sahibi Hasan Çiftçi tarafından noter kanalıyla gönderilen 17 Mart tarihli ihtarnameyle karşılaştı. İhtarnamede ev sahibinin 6 Haziran'a kadar evi boşaltması yönündeki uyarısını gören doktor çift şoka uğradı. Yakın çevrede ev arayışına giren çift, istedikleri gibi ev bulamadı.
ÇİFTE SAHİP ÇIKTILAR
Doktor Emre Karadeniz, durumu sosyal medya hesabından paylaşıp tepki gösterince çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşım gündeme taşındı. Meslektaşları ise 'doktoruna sahip çık' başlığı açarak çifte destek istedi. Türkiye'nin birçok yerinden arayan avukatlar kendisine yasal konuda destek olacağını söyledi.
"EV ARAMAYA VAKTİM YOK"
İhtarnameyle şaşkınlık yaşadığını, ev sahibinin neden böyle bir yola başvurduğunu anlamadığını ifade eden Emre Karadeniz, "Ev sahibim benden evi boşaltmamı istedi. İhtar gönderdi. 4 yaşında oğlum var ve eşim de doktor. Koronavirüsle ilgili tüm sağlık çalışanları gibi biz de en ön safta görev alarak mücadele ediyoruz. Bu durumda eve dahi zor geliyoruz. Benim yeni bir ev aramaya ne vaktim ne de maddi gücüm var. İkimiz de bu olaydan dolayı çok üzgünüz. Bir sıkıntı yaşamamıştık. Kiramıza da düzenli ödedik" dedi. Karadeniz, eşinin de bu olaydan dolayı çok üzüldüğünü ve strese girdiğini belirterek, hala ev arayışının devam ettiğini kaydetti.
'İHTARI KORONAVİRÜS SÜRECİNDEN ÖNCE GÖNDERDİM'
Ev sahibi Hasan Çiftçi ise aynı sitede oturduğunu, daireyi satıp parasını ticarette değerlendireceğini söyledi. İhtarnameyi koronavirüs sürecinden önce doktor kiracılarına gönderdiğini ve kasti bir durum olmadığını aktaran Çiftçi, "Ben de bu sıkıntılı süreçte sağlık çalışanlarının yanındayım. Bu süreç bitene kadar evimde oturabilir. Ne zaman biterse o zaman görüşürüz. Ben hemen evimi boşaltsın demiyorum. İlk ihtarnamemi koronavirüs önlemleri başlamadan önce çekmiştim. O gün çekilen ihtarnamede, 6 Haziran 2020 tarihine kadar süre vermiştim" dedi.
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