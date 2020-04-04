CHP'li eski vekil Berhan Şimşek, canlı yayında sigara yaktı

CHP'li eski vekil Berhan Şimşek, özel bir televizyon kanalında canlı yayın sırasında sigara yaktı. Özellikle koronavirüse karşı mücadele verilen şu günlerde uzmanlar sürekli olarak sigaradan uzak durulması gerektiği konusunda uyarıyor.

Özel bir TV kanalını canlı yayınlanan programına video konferans üzerinden bağlanan CHP'li eski milletvekili Berhan Şimşek, skandal bir harekete imza attı. CHP'li vekil, milyonların gözü önünde sigara yaktı.

REJİ MÜDAHALE ETTİ

Durumu fark eden reji, Şimşek'in görüntüsünü ekrandan çekti. Görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

KRİTİK ÖNEMİ SAHİP

Uzmanlara göre sigaradan uzak durmanın koronavirüsle mücadele sürecinde çok kritik bir önemi var. Öyle ki virüs sigara kullanan bireylerde daha büyük bir etki gösteriyor. Dünya üzerinde milyonlarca insanın sigaradan, on binlerce insanın ise koronavirüsten hayatını kaybettiği bu dönemde, CHP'li vekilin bu sorumsuz hareketi büyük tepki çekti.