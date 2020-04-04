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CHP'li eski vekil Berhan Şimşek, canlı yayında sigara yaktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.04.2020 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020
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CHP'Lİ ESKİ VEKİL CANLI YAYINDA SİGARA YAKTI!

'li eski vekil , özel bir televizyon kanalında canlı yayın sırasında yaktı. Özellikle koronavirüse karşı mücadele verilen şu günlerde uzmanlar sürekli olarak sigaradan uzak durulması gerektiği konusunda uyarıyor.

Özel bir TV kanalını canlı yayınlanan programına video konferans üzerinden bağlanan 'li eski milletvekili , skandal bir harekete imza attı. CHP'li vekil, milyonların gözü önünde yaktı.

REJİ MÜDAHALE ETTİ

Durumu fark eden reji, Şimşek'in görüntüsünü ekrandan çekti. Görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

CHP'li eski vekil Berhan Şimşek, canlı yayında sigara yaktı CHP'Lİ ESKİ VEKİL BERHAN ŞİMŞEK, CANLI YAYINDA SİGARA YAKTI

KRİTİK ÖNEMİ SAHİP

Uzmanlara göre sigaradan uzak durmanın koronavirüsle mücadele sürecinde çok kritik bir önemi var. Öyle ki virüs sigara kullanan bireylerde daha büyük bir etki gösteriyor. Dünya üzerinde milyonlarca insanın sigaradan, on binlerce insanın ise koronavirüsten hayatını kaybettiği bu dönemde, CHP'li vekilin bu sorumsuz hareketi büyük tepki çekti.

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