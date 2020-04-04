Beşiktaş Kevin-Prince Boateng için kararını verdi!
Süper Lig'in güçlü takımlarından Beşiktaş, ara transfer döneminde İtalyan ekibi Fiorentina'dan kiraladığı Kevin-Prince Boateng ile ilgili kararını verdi. İlk etapta mali nedenlerden ötürü Ganalı oyuncuyu takımda tutmaya soğuk bakan yönetim, teknik heyetin olumlu raporu sonrası bu fikrinden vazgeçti.
Beşiktaş'ın devre arasında bedel ödemeden Serie A ekibi Fiorentina'dan kiraladığı Kevin-Prince Boateng'in siyah-beyazlı kulüpteki durumu henüz netleşmedi. Kısa süre öncesine kadar sözleşmesinde 1 yıl daha kiralama opsiyonu olan 33 yaşındaki Ganalı futbolcu ile yola devam edilip edilmeme noktasında mali açıdan olumsuz fikir vardı. Ancak yönetim teknik heyetin raporu doğrultusunda çare arayışına girişti.
YARIM SEZONDA 350 BIN EURO KAZANDI
Siyah-beyazlılar, yarım devre için 350 bin Euro ödeyeceği Boateng'e opsiyonunu uzatması halinde 1 milyon 750 bin Euro daha vermek zorunda kalacak. Takım maliyetini düşürmekten başka seçeneği olmayan yönetim, Ganalı 10 numaraya indirimli teklif götürmeyi de seçenekleri arasına almış durumda. Beşiktaş'ın, transferin kısır geçme ihtimaline karşı Boateng konusunu acele etmeden çözmeye çalıştığı öğrenildi.
ÖNCE BÜTÇE AÇILACAK SONRA TRANSFER YAPILACAK!
Beşiktaş, liglerin ertelenmesinin ardından transferi de beklemeye aldı. Yönetim, bu konuda hamle yapmadan önce takımdan gidecek isimlerin açacağı bütçeyi görmek ve ayrılacaklardan gelir elde edilip edilemeyeceğine bakmak istiyor. Takım maliyetinde ciddi şekilde sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılar, 53 milyon Euro'luk maaş bütçesini 30-35 milyon Euro arasına çekmeyi amaçlıyor. Bunun için de kiralık sözleşmesi bitecek olan futbolcular ve bonservisle gönderilebilecek isimlerin durumları beklenecek. Açılan bütçe ölçüsünde transferde somut adımlar atılacak.
Sabah
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