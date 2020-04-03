03 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Corona virüse yakalanan Rüştü Reçber hakkında şoke eden iddia: Sigara içtiği için...

Corona virüse yakalanan Rüştü Reçber hakkında şoke eden iddia: Sigara içtiği için...

Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran milli kaleci Rüştü Reçber hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. Corona virüse yakalanan eski eldivenin yoğun bakıma alındığı iddia edilmiş ve eşi Işıl Reçber tarafından bu iddialar yalanlanmıştı. Sonraki günlerde sağlık durumu iyiye doğru giden Reçber hakkında doktorlardan sevindiren haberler gelmişti. Önümüzdeki hafta hastaneden taburcu olması beklenen Rüştü Reçber'in son sağlık durumu hakkında önemli bir detaya daha yer verildi.

Giriş Tarihi: 03.04.2020 11:32 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 11:35
  • 1
  • 11
Corona virüse yakalanan Rüştü Reçber hakkında şoke eden iddia: Sigara içtiği için...

Efsanevi milli kaleci Rüştü Reçber de corona virüsüne yakalanırken 46 yaşındaki unutulmaz milli futbolcunun eşi Işıl Reçber, söz konusu iddiaları yalanladı.

  • 2
  • 11
Corona virüse yakalanan Rüştü Reçber hakkında şoke eden iddia: Sigara içtiği için...

Işıl Reçber yaptığı açıklamada efsane eldiven Rüştü Reçber ile ilgili 'Yoğun bakım ile ilgili haberler çok şükür ki doğru değil. Biraz daha iyiyiz tedavimiz stabil olarak normal odada devam etmekte. Daha iyi olacağız inşallah. İlginize alakanıza sonsuz teşekkürler…' dedi.

  • 3
  • 11
Corona virüse yakalanan Rüştü Reçber hakkında şoke eden iddia: Sigara içtiği için...

HASTANEDEN AÇIKLAMA
Koronavirüs tanısıyla 29 Mart Pazar günü hastaneye yatışı gerçekleştirilen eski Rüştü Reçber'le ilgili hastane, "Koronavirüs tanısıyla 29 Mart Pazar günü Acıbadem Maslak Hastanesi'ne yatışı gerçekleştirilen eski Milli Kaleci Rüştü Reçber'den sevindirici haber geldi. Türk futbolunun sevilen ismi Rüştü Reçber'in tedavisini gerçekleştiren Acıbadem Maslak Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Gençer ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan şu bilgileri verdi: "Pazar günü Covid-19 tanısı alarak hastanemize nakledilen ve tedavisini sürdürdüğümüz Rüştü Reçber halen hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir." açıklamasını yapmıştı.

  • 4
  • 11
Corona virüse yakalanan Rüştü Reçber hakkında şoke eden iddia: Sigara içtiği için...

YENİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI
Spor Arena, efsane kalecinin son durumuyla ilgili bilgilere ulaştı. Rüştü Reçber'in yoğun bakımda değil, hasta katında izole halde yattığı öğrenilirken süreçle ilgili detaylar da ortaya çıktı.

  • 5
  • 11
Corona virüse yakalanan Rüştü Reçber hakkında şoke eden iddia: Sigara içtiği için...

SİGARA İÇTİĞİ İÇİN AĞIR ATLATTI
Sağlık durumu iyi olan Rüştü Reçber'in sigara içtiği için bu hastalığı ağır attığı öğrenildi.