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Corona virüse yakalanan Rüştü Reçber hakkında şoke eden iddia: Sigara içtiği için...
Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran milli kaleci Rüştü Reçber hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. Corona virüse yakalanan eski eldivenin yoğun bakıma alındığı iddia edilmiş ve eşi Işıl Reçber tarafından bu iddialar yalanlanmıştı. Sonraki günlerde sağlık durumu iyiye doğru giden Reçber hakkında doktorlardan sevindiren haberler gelmişti. Önümüzdeki hafta hastaneden taburcu olması beklenen Rüştü Reçber'in son sağlık durumu hakkında önemli bir detaya daha yer verildi.
Giriş Tarihi: 03.04.2020 11:32Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 11:35