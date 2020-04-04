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CHP'li eski vekil Berhan Şimşek, canlı yayında sigara yaktı
CHP'li eski vekil Berhan Şimşek, özel bir televizyon kanalında canlı yayın sırasında sigara yaktı. Özellikle koronavirüse karşı mücadele verilen şu günlerde uzmanlar sürekli olarak sigaradan uzak durulması gerektiği konusunda uyarıyor.
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