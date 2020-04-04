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Virüsten sonra herkes merak ediyordu! İstanbul ve Ankara'da hava kirliliğinde büyük düşüş

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.04.2020 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020
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İSTANBUL VE ANKARA'DA HAVA KİRLİLİĞİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Corona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar alınan tedbirler kapsamında evlerinde kalıyor. Bu da araç kullanımını büyük oranda düşürdü. Bunun sonucunda ise hava kirlilik oranı kentlerde azaldı.

(İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, yaptığı açıklamada, kirli havanın solunum ve dolaşım sistemine derinlemesine nüfuz edebildiğini belirterek, "Akciğerlerimize, kalbimize ve beynimize zarar verebilir. Şehirlerdeki trafik yoğunluğunun ve diğer faaliyetlerin azalması sebebiyle azotdioksit (NO2) yoğunluğunda büyük düşüşler görülmeye başlandı." dedi.

Toros, Corona Virüsü önlemleri nedeniyle insanların araçlarıyla dışarı çıkamadığını, bunun da hava kirliliğini azalttığını ifade ederek şunları söyledi:

"Alınan önlemler nedeniyle insanlar mart ayının ikinci yarısında evlerinde kaldı. İnsanlar evde kalınca havayı kirleten faktörler azaldı. Bunun sonucunda hava kalitesi arttı. Hava kalitesi artınca da hava kirliliği otomatik olarak azalmış oldu. Ayrıca modern hayatın önemli kirleticilerinden azotdioksitler daha çok fosil yakıtların yanması sırasında atmosfere salınmaktadır. Araçlar, sanayi tesisleri ve enerji santralleri en önemli azot oksitlerin kaynağıdır. Önemli bir kirletici olan azotdioksit göz ve solunum yolu hastalıkları, akciğerlerde iltihaplanma ve akciğer enfeksiyonlarına karşı bağışıklığı azaltabilir."

Corona Virüsle beraber alınan tedbirlerden dolayı ve 'da azotdioksit (NO2) kirliliğinin azaldığını aktaran Toros, "Günlük ölçüm değerlerine göre insanlar evde kalınca azotdioksit kirliliği mart ayının ikinci yarısında ilk yarısına göre İstanbul'da yüzde 36 ve Ankara'da yüzde 45 azaldı. Böylelikle Türkiye'nin en büyük iki şehrinde ortalama hava kirliliği oranı yüzde 41 azalmış oldu." dedi.

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