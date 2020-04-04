ABD’de koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 7 bini geçti
ABD’de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 7 bin 157’ye; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 277 bin 965’e yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, "Önümüzdeki 60 gün boyunca, sigortası olmayan koronavirüs hastalarını tedavi eden hastanelerin masrafları, federal hükumet tarafından karşılanacak." ifadelerini kullandı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 1,100 kişi artarak 7 bin 157'ye yükseldi.
SON 24 SAATTE 32 BİN VAKA
Virüs tespit edilenlerin sayısı ise son 24 saatte 32 bin 406 kişi artarak 277 bin 965'e çıktı.
TRUMP : MASRAFLAR KARŞILANACAK
ABD Başkanı Donald Trump, "Önümüzdeki 60 gün boyunca, sigortası olmayan koronavirüs hastalarını tedavi eden hastanelerin masrafları, federal hükumet tarafından karşılanacak.
"GÖRÜNMEZ BİR DÜŞMAN İLE SAVAŞIYORUZ"
Koronavirüs ile mücadelede silahlı kuvvetlerimizin etkinliğini artırıyoruz. Çünkü kimse bizim kadar bir savaşa hazır değil ve şu an görünmez bir düşman ile savaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
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