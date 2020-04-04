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Adana’da bisikletli kapkaçcı güvenlik kameralarına takıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.04.2020 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020
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GENÇ KIZ BİR ANDA BAĞIRDI! İNANILMAZ OLAY

’da, bisikletli kapkaçcı M.B.'nin, H.S.E.'nin yürüdüğü sırada konuştuğu cep telefonunu elinden kapıp, çalması güvenlik kameralarına yansıdı. ‘ var' diyerek yardım isteyen genç kızın yardımına çevredeki polis ekipleri koştu.

Seyhan İlçesi Mücahitler Bulvarı üzerinde 2 Nisan günü yaşanan olayda, H.E.S.'nin yolda yürürken konuştuğu cep telefonunu arkasından gelen bisikletli alıp, kaçtı.

"HIRSIZ VAR" DİYE BAĞIRDI

' var' diyerek çevredekilerden yardım isteyen H.E.S., bir süre bisikletlinin peşinden koştu. Bu sırada bölgede bulunan polis ekipleri, M.B.'yi yakaladı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen M.B., nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

KAMERALARA YAKALANDI

M.B.'nin bisiketle gerçekleştirdiği kapkaç olayına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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