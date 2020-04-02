Hemşire gözyaşları içinde anlattı: "ABD buna hazır değil ve hemşireler korunmuyor"

Çin'in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. ABD'de de hızla yayılan salgında sağlık çalışanları ekipman yetersizliği nedeniyle zor günler geçiriyor. Öte yandan Chicago'da görev yapan Imaris Vera adlı hemşire, bulunduğu hastanede yetersiz maske ve ekipman nedeniyle kendini güvende hissetmediğini belirtti.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını kısa sürede ABD'ye de sıçradı. Koronavirüs nedeniyle ABD'de ölü sayısı 4 bini aştı.

Ülkede sağlık çalışanlarına verilmesi gereken N95 maske ve hastalar için solunum cihazı eksiklikleri ABD'de salgının daha tehlikeli boyutlara ulaşmasına neden oldu.

ABD'de bir hemşire de maske nedeniyle yaşadığı sıkıntılar gözyaşları içinde anlattı ve işini bırakmak zorunda kaldığını duyurdu.

Chicago'da görev yapan Imaris Vera adlı hemşire, bulunduğu hastanede yetersiz maske ve ekipman nedeniyle kendini güvende hissetmediğini belirtti.

Vera, Instagram hesabında gözyaşları içinde şunları söyledi:

"Bu sabah acil servise geldiğimde kafamda tüm hemşirelerin maskelerini taktığını görmeyi hayal ediyordum ancak hiçbir şey yoktu. Her yoğun bakım odası, plastik muşamba ve bantlarla oluşturulmuş 'odalara' sahipti. Hemşirelerin bir kısmı maskesizdi. Yöneticime sorduğumda 'yeterli maske alırsak, önümüzdeki haftalarda personelin cerrahi maske takmasını düşünebiliriz' dedi. Ben de kendisine bu ameliyat maskeleri bizi korumayacak. Hastalarımızın yüzde 90'ı entübasyonlu ve COVID-19 için pozitif. Hastane ortamında bile insanlar yayıyor' dedim.

Ardından gözlerimden yaşlar aktı ve borçlarımı nasıl ödeyeceğimi, alışverişmi nasıl yapacağımı düşündüm.

"HEMŞİRELER KORUNMUYOR"

Son olarak yöneticime gözlerimdeki yaşlarla yalvararak 'Anlıyorum, bir kıtlığımız var ama kendi maskem var. Kendi N95 maskemi takabilir miyim?' dedim. Ancak yöneticim reddetti ve giymeme izin veremeyeceklerini söyledi. Ben de rapor hazırladım ve işi bıraktım. Ben bugün hayatımı seçtim."

Genç hemşire kendi canını ve sevdiklerini koruyabilmek için bunu yapmak zorunda olduğunu gözyaşları içinde anlatırken "Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek. ABD buna hazır değil ve hemşireler korunmuyor" dedi.