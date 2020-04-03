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Mardin’de PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 1 şehit

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
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'in ilçesinde 'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir işçi şehit oldu. Güvenlik güçlerince bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, 'in Dibek Mahallesi kırsalında karakol inşaatında çalışan sivillere 'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

BİR İŞÇİ ŞEHİT OLDU

Saldırıda bir işçi şehit oldu. Güvenlik güçlerince bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Son dakika: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 10 PKK-YPG'li terörist öldürüldü SON DAKİKA: MSB: BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 10 PKK-YPG'Lİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Bakanlık açıkladı! Saldırı girişimindeki 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi BAKANLIK AÇIKLADI! SALDIRI GİRİŞİMİNDEKİ 10 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK-YPG’li terörist öldürüldü SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 3 PKK-YPG’Lİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

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