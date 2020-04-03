Mardin’de PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 1 şehit

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir işçi şehit oldu. Güvenlik güçlerince bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Nusaybin'in Dibek Mahallesi kırsalında karakol inşaatında çalışan sivillere PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

BİR İŞÇİ ŞEHİT OLDU

Saldırıda bir işçi şehit oldu. Güvenlik güçlerince bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.