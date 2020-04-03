Mardin’de PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 1 şehit
Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir işçi şehit oldu. Güvenlik güçlerince bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Nusaybin'in Dibek Mahallesi kırsalında karakol inşaatında çalışan sivillere PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
BİR İŞÇİ ŞEHİT OLDU
Saldırıda bir işçi şehit oldu. Güvenlik güçlerince bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İstanbul'da iki grup çatıştı! Cephanelik ele geçirildi
- Sırrı ortaya çıktı! Bakın sihirbazlık numaraları nasıl yapılıyor?
- Örnek davranış: Borçları sildi
- Meteoroloji'den Marmara ile Karadeniz için uyarı
- Hayvanat bahçesinde kan donduran anlar!
- Korona Türkiye'ye işte böyle yayıldı
- Virüse karşı kazandığı zaferi anlattı
- Çaycuma'ya giriş çıkışlar kontrol altına alındı
- İhbar geldi, hepsi yakalandı
- Cerrahpaşa'da 1 dakikalık saygı duruşu! Gözyaşları sel oldu
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı 60 yaşa mı indi? 18 yaş altı çocuklara sokağa çıkma yasağı geldi mi?
- Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! 3 Nisan gram, çeyrek altın ne kadar oldu?
- sonuc.osym.gov.tr: 2020 TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı!
- Son dakika: PTT şubeleri kapandı mı? 2020 PTT çalışma saatleri değişti mi? PTT açık mı, kapalı mı?
- Son dakika: Van'da korkutan bir deprem daha! 3 Nisan AFAD, Kandilli son depremler listesi
- PTT 1000 TL sosyal nakdi yardım parası nasıl alınacak? e Devlet sosyal yardım parası sorgulama ekranı!
- La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 4. sezonda neler yaşandı? Ekip içi gerilim yükseliyor!
- Son dakika: Araç muayene ertelendi mi? 2020 TÜVTÜRK araç muayene süreleri değişti mi, uzatıldı mı?
- Eczane çalışma saatlerinde flaş değişiklik! 2020 İstanbul'da eczaneler saat kaça kadar açık?
- İstanbullular dikkat! 8 ilçede elektrik kesintisi olacak! 3 Nisan BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
- BİM'de 70 ürün indirimli satılıyor! 3 Nisan 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta nele var?
- EBA TV ders tekrarı izle: 3 Nisan EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarı videoları full tek parça izle