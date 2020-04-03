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Son dakika: Meteoroloji'den Marmara Denizi ile Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.04.2020
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METEOROLOJİ'DEN MARMARA İLE KARADENİZ İÇİN UYARI

Son dakika haberi: Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ile 'de pazar günü kuvvetli fırtına bekleniyor.

Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi ile Batı Karadeniz'deki rüzgarın, pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 7 ile 9 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, salı akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ulaşımda muhtemel aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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