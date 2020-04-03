Bingöl’de esnaftan örnek davranış: Borçları sildi
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde nalbur Murat Tiryaki, koronavirüs salgını nedeniyle ödeme güçlüğü çeken müşterilerinin toplam 10 bin liralık borcunu sildi.
Karlıova'da dükkanı bulunan nalbur Murat Tiryaki, konoravirüs salgınından ekonomik olarak etkilenen müşterilerine, borçlarının bir bölümünü silerek, destek oldu.
TAKDİR TOPLADI
Ödeme güçlüğü çeken müşterilerinin toplam 10 bin liralık borcunu silen Tiryaki'nin davranışı, ilçe halkının takdirini topladı.
"KATKIDA BULUNMAK İSTEDİM"
Zor bir dönemden geçildiğini belirten Murat Tiryaki, "Koronavirüs salgını yüzünden halk evlerinden çıkamıyor, kimse işe gidemiyor. Ülke genelinde birçok hayırsever çeşitli yardımlarda bulunuyor. Ben de gıda malzemesi dağıtmayı isterdim ama iş yerimde gıda malzemesi yok ve nalburum. İşlerimizin olmamasından dolayı ancak elimden, maddi durumu iyi olmayanların borçlarını silmek geldi. Ben de durumu iyi olmayan müşterilerimin 10 bin liralık borcunu silerek katkıda bulunmak istedim" dedi.
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