Bolu’da kamyonlardan kaçak tütün, sigara ve maskeler çıktı
Bolu'da, jandarmanın ihbar üzerine durdurduğu 2 kamyonda yapılan aramada, kaçak tütün ve sigaralar ile 4 bin cerrahi maske ele geçilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kamyon içinde kaçak tütün ve sigaralar ile cerrahi yüz maskesi taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti.
ARAMA YAPILDI
Ekipler, Dörtdivan ilçesinde bulunan dinlenme tesisinde 2 kamyonu durdurarak, arama yaptı.
2 KİŞİ GÖZALTINDA
Arama sonucu kaçak olan 3 ton 91 kilo tütün, 60 kilo pipo tütünü ve 2 bin 170 paket sigara ile 4 bin cerrahi yüz maskesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.
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