Bolu’da kamyonlardan kaçak tütün, sigara ve maskeler çıktı

Bolu'da, jandarmanın ihbar üzerine durdurduğu 2 kamyonda yapılan aramada, kaçak tütün ve sigaralar ile 4 bin cerrahi maske ele geçilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kamyon içinde kaçak tütün ve sigaralar ile cerrahi yüz maskesi taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti.

ARAMA YAPILDI

Ekipler, Dörtdivan ilçesinde bulunan dinlenme tesisinde 2 kamyonu durdurarak, arama yaptı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Arama sonucu kaçak olan 3 ton 91 kilo tütün, 60 kilo pipo tütünü ve 2 bin 170 paket sigara ile 4 bin cerrahi yüz maskesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.