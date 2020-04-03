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Bolu’da kamyonlardan kaçak tütün, sigara ve maskeler çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
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İHBAR GELDİ, HEPSİ YAKALANDI

'da, jandarmanın ihbar üzerine durdurduğu 2 kamyonda yapılan aramada, kaçak tütün ve sigaralar ile 4 bin cerrahi  ele geçilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kamyon içinde kaçak tütün ve sigaralar ile cerrahi yüz maskesi taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti.

ARAMA YAPILDI

Ekipler, Dörtdivan ilçesinde bulunan dinlenme tesisinde 2 kamyonu durdurarak, arama yaptı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Arama sonucu kaçak olan 3 ton 91 kilo tütün, 60 kilo pipo tütünü ve 2 bin 170 paket sigara ile 4 bin cerrahi yüz maskesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.

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