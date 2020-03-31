İstanbul'da kaçak tıbbi maske baskını! Hepsi el konuldu

İstanbul'da kaçak üretilen 3 bin tıbbi maske ile dikim makinelerine el konuldu. İş yeri sahibine idari para cezası uygulanırken, atölye, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.

KAÇAK MASKE İHBARI

Polis ekipleri, 75. Yıl Mahallesi'nde bir atölyede hijyensiz ortamda kalite standartlarının altında tıbbi maske üretilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

EL KONULDU

Söz konusu iş yerlerine operasyon düzenleyen ekipler, kutular içerisindeki ve dikiş masalarındaki 3 bin maske ile maske yapımında kullanılan çok sayıda tekstil ürünü ve dikim makinelerine el koydu.

PARA CEZASI KESİLDİ

İş yeri sahibine, kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan idari para cezası uygulanırken, atölye zabıta ekiplerince mühürlendi.