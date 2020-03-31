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Küçükçekmece ve Bahçelievler'de 29 bin 400 kaçak maske ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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KAÇAK MASKE BASKINI! HEPSİ ELE GEÇİRİLDİ

’un ve Bahçelievler ilçesinde bulunan tekstil atölyelerine güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 29 bin 400 sağlık maskesi ele geçirilirken iş yerleri mühürlendi.

Müdürlüğü ekipleri, Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde izin belgesiz sağlık maskesi üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

BOŞ KUTULAR…

Adrese düzenlenen baskında 5 bin 400 sağlık maskesi, maske üretiminde kullanılan kumaşlar ve paketlemede kullanılan çok sayıda boş kutu ele geçirildi.

24 BİN MASKE VE 3 TOP KUMAŞ BEZ ELE GEÇİRİLDİ

Bahçelievler İlçe ekipleri de Yenibosna Merkez Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesine düzenlediği baskında 24 bin maske, maske üretiminde kullanılan rulo halde 3 top kumaş bez ele geçirildi. İş yerleri ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.

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