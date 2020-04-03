Tedbir amaçlı test yaptırdı 1 saat sonra koronavirüse yakalandığını öğrendi! Virüsü nasıl yediğini ise A Haber'e anlattı |Video
Tedbir amaçlı test yaptırdı 1 saat sonra yeni tip koronavirüse yakalandığını öğrendi. Ankara'da yaşayan 28 yaşındaki Macide Güleç, 9 günlük tedavi sürecinin ardından virüse karşı zafer kazandı. Güleç, virüse nasıl yakalandığını, belirtilerini ve virüse karşı nasıl galip geldiğini A Haber canlı yayınında anlattı.
Ankara'da yalnız yaşayan Macide Güleç arkadaşının koronavirüse yakalanmasının ardından yetkililer tarafından arandığını ve 1 saat içerisinde gözetim altına alındığını söyledi. Güleç, koronavirüsün belirtilerini, tedavi sürecini ve bu virüsü nasıl yendiğini A Haber canlı yayınında anlattı.
"BİR SAAT İÇERİSİNDE AMBULANSLA GELİP BENİ ALDILAR ÇOK KORKTUM"
Ankara'da yalnız yaşadığını söyleyen 28 yaşındaki Macide Güleç yaşadığı zorlu süreci anlattı. Güleç "Çok şükür evimdeyim hastaneden dün itibariyle taburcu oldum. Yakın çevremde bulunan bir arkadaşımdan dolayı tedbir amaçlı gidip test yaptırdık. Hastaneden bir gün sonra bana haber geldi. Durumun pozitif olduğunu söyleyip beni hastaneye götürdüler. Yetkililer beni arayıp kimseyle temas halinde olmaman ve bulunduğum yeri havalandırmam gerektiğini söylediler. Söylenenleri yaptım 112 ekibi 1 saat içerisinde beni gelip evden alıp hastaneye gözetim altına götürdüler. Çok korktum. Hastaneye geldikten sonra herkes bana destek oldu ve kendimi hastane yalnız hissetmedim. Doktor ve hemşirelerde bana destek oldular moral verdiler bununda iyileşme sürecimde etkili olduğunu düşünüyorum." İfadelerini kullandı.
PEKİ KORONAVİRÜS OLDUĞUNU NASIL ANLADI?
Koronavirüsü yenen 28 yaşındaki Güleç, hastalığın belirtilerini anlattı "Hastaneye yatana kadar hiçbir belirti yaşamadım ama sonrasında bel ağrım, baş ağrım oldu. Doktorum 'hafif atlatıyorsun bu hastalığı' dedi. Her gün günde 3 kez ateşim, vücudumun oksijeni ve tansiyonum ölçülüyordu. Hepsinin sonuçları normal geliyordu. Sadece ara ara çok az ateşim biraz yükseliyordu. Çok yüksek bir ateş yaşamadım ama çok belim ağrıdı o arada… Halsizlik ve baş ağrısı çok yaşadım. İlaç tedavi gördüm. Bir kez serum takıldı o da sadece vücudumda tuz oranı düştüğü için yapıldı. Yoğun belirtiler ve zorlu bir tedavi süreci yaşamadım o konuda kendimi şanslı hissediyorum" dedi.
BANA KENDİMİ ÖCÜ GİBİ HİSSETTİRMEDİLER
Sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ve samimiyetle kendisiyle ve tüm hastalarla ilgilendiklerini ifade eden Macide Güleç, "Sağlık çalışanları o kadar içten ve samimi yaklaştılar ki sanki onları ilk kez görüyormuş gibi değil de sürekli onlarla tanışıyormuş gibiydim. Onlar çok motive ettiler. Birden fazla doktor ve sağlık personeli 9 günlük tedavi sürecimde benim ilgilendi ve her biri birbirinden samimiydi. Hiçbir sağlık çalışanı bize kendimizi virüslü gibi hissettirmedi. Çöpümüzü alan beyefendiden, çarşaflarımızı değiştiren ablaya kadar hepsi çok samimi davrandı bunlar bizi motive etti. Hepsine ayrı ayrı doktorundan hemşiresine tüm sağlık çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde bu durumdayım. İnşallah herkes benim gibi bu şekilde hafif atlatır." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Dehşete düşüren gelenek! Parmaklarını kesiyorlar...
- Türk bilim insanları tasarladı! Koronayı 15 saniyede yok ediyor...
- Üretim bitti! Ücretsiz dağıtılacak
- "Diyabet, obezite ve yüksek tansiyon" hastaları dikkat!
- Koronadan korunmak için neler yapmalıyız? İşte 14 püf noktası
- Dikkat çeken kare!
- Korona tedavisinde umut ışığı... Bilim Kurulu üyesi anlattı
- Cerrahpaşa'da 1 dakikalık saygı duruşu! Gözyaşları sel oldu
- WhatsApp kullanıcıları dikkat! O telefonlar artık...
- İstanbul'da iki grup çatıştı! Cephanelik ele geçirildi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: PTT şubeleri kapandı mı? 2020 PTT çalışma saatleri değişti mi? PTT açık mı, kapalı mı?
- Son dakika: Van'da korkutan bir deprem daha! 3 Nisan AFAD, Kandilli son depremler listesi
- PTT 1000 TL sosyal nakdi yardım parası nasıl alınacak? e Devlet sosyal yardım parası sorgulama ekranı!
- La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 4. sezonda neler yaşandı? Ekip içi gerilim yükseliyor!
- Son dakika: Araç muayene ertelendi mi? 2020 TÜVTÜRK araç muayene süreleri değişti mi, uzatıldı mı?
- Eczane çalışma saatlerinde flaş değişiklik! 2020 İstanbul'da eczaneler saat kaça kadar açık?
- İstanbullular dikkat! 8 ilçede elektrik kesintisi olacak! 3 Nisan BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
- BİM'de 70 ürün indirimli satılıyor! 3 Nisan 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta nele var?
- EBA TV ders tekrarı izle: 3 Nisan EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarı videoları full tek parça izle
- 3 Nisan Cuma mesajları: En yeni kısa ve öz, anlamlı cuma mesajları... Hayırlı Cumalar
- Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2020 Nisan ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
- Spor salonları ne zaman açılacak? Kahvehaneler, kafeler, berberlerin açılacağı tarih belli oldu mu?