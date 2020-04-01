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Ordu’da 90 bin adet kaçak maske ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.04.2020
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ORDU’DA 90 BİN ADET KAÇAK MASKE ELE GEÇİRİLDİ

’da Sağlık Bakanlığı onayı alınmaksızın kaçak olarak üretildiği ortaya çıkan 90 bin adet kaçak maske ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatsa ilçesi Kurtuluş

Mahallesi'nde faaliyet gösteren 1 iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada halk sağlığını tehdit eden, yetkili mercilerden izin almaksızın üretildiği ve stoklandığı tespit edilen 90 bin adet tıbbi koruyucu maske ele geçirildi.

Ele geçen koruyucu maskeler Fatsa İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilirken yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

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