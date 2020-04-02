Son dakika: İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti

Son dakika haberine göre: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir." dedi.

İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti. Eczaneler pazar günleri hariç olmak üzere 09.00 ila 18.00 arasında çalışacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada"Eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir." dedi.

VALİ YERLİKAYA DUYURDU

Vali Yerlikaya'nın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

Covid- 19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.