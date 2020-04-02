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Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını! Tek tek dizilip ceza kesildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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SKANDAL PARTİ! TEK TEK DİZİLİP CEZA KESİLDİ

'nın Kepez ilçesinde trafiğe kapalı alanda gece saatlerinde skandal bir olay yaşandı. partisinde bir araya gelen ve alkol alıp dansöz oynatan 51 kişilik gruba polis baskın düzenledi. Polis ekipleri, 51 kişiyi sosyal mesafe kuralına göre tek tek dizip ceza kesti.

Gece yarısı polisi alarma geçiren parti, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan trafiğe kapalı anayolda düzenlendi. Cep telefonlarındaki haberleşme uygulamaları üzerinden parti yapmak için anlaşan 51 kişilik kızlı-erkekli grup, saat 22.00 sıralarında buluştu.

Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını! Tek tek dizilip ceza kesildi ANTALYA'DA DANSÖZLÜ DRİFT PARTİSİNE POLİS BASKINI! TEK TEK DİZİLİP CEZA KESİLDİ

PASTA KESTİLER

Otomobilleriyle gelenler drift yaptı. Daha sonra otomobillerin çevresinde toplanan kalabalık, yüksek sesle müzik açıp dansöz oynattı. Alkol alan grup, daha sonra da pastası kesti.

POLİS BASKIN DÜZENLENDİ

Bu sırada devriye gezen İl Trafik Denetleme Müdürlüğü'ne bağlı sivil radar ekibi, bölgede otomobil ile drift yapan gençler olduğunu Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeyi kuşatan polis ekipleri, gruba baskın düzenledi.

TEK TEK DİZİLDİLER

Polis, kaçmak isteyen ve polise mukavemette bulunan bir sürücüyü, otomobilin lastiğine ateş ederek durdurdu. Çevreleri kuşatılan ve kaçamayan gençler, cadde ortasında 2'şer metre aralıklarla dizildi. Kızlı erkekli gruba, kimlik kontrolü yapıldı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Koronavirüs salgını nedeniyle gençleri uyaran polis, ismiyle tek tek çağırdığı 51 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira para cezası kesti. Gençler, bölgeden otomobilleriyle ayrıldı.

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