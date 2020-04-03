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Sinop'ta 3 köy karantinaya alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.04.2020
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SİNOP'TA 3 KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Koronavirüsle mücadele kapsamında Sinop'un Boyabat ilçesinde 3 köy karantina altına alındı. Boyabat Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Darıözü, Kartaloğlu ve Çattape köylerinde pozitif vakaların olduğu bildirildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Boyabat Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Darıözü, Kartaloğlu ve Çattape köylerinde pozitif vakaların olduğu bildirildi.

Açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla Darıözü, Kartaloğlu ve Çattape köylerinde ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek köylerin giriş ve çıkışlarının kapatılmasına, bu durumun vatandaşlara ilan edilmesine, İlçe Jandarma Komutanlığı ve köy muhtarlarınca gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildiği kaydedildi.

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