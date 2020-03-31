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Bursa'da koronavirüs kuralları hiçe sayıldı! Çekilen görüntüler "Pes" dedirtti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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GÖRÜNTÜLER O İLİMİZDEN! PES ARTIK

’da bazı vatandaşların tehdidine rağmen “Evde kal” çağrılarına uymayarak havaların güzelleşmesiyle kurallara uymadığı ortaya çıktı. 'nun ek tedbirler alabileceği konuşuluyor.

Dün güneşli bir havayı gören Bursalılar araçlarıyla sokağa çıktı. Şehir merkezindeki araç yoğunluğu ise herkesi şaşırttı Yetkililer, evde kal çağrısını yinelerken, Pandemi Kurulu'nun ek tedbirler alabileceği konuşuluyor. virüs tehlikesi etkisini günden güne sürdürürken bazı Bursalılar, getirilen yasaklara rağmen dışarı çıkmaya devam etti.

KALABALIK GÖZLERDEN KAÇTI

Havanın bugün de güneşli ve 18 dereceye yükselmesinin önemine dikkat çeken yetkililer Bursalılardan biraz daha sabırlı olmalarını isteyerek, "lütfen evde kalın" çağrısını tekrarladı. Bursa'da dün şehir merkezindeki insan kalabalığı, akşam saatlerinde araç trafiği gözlerden kaçmadı.

POLİSİ DENETİM YAPTI

Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise bazı yolları tek şeride indirerek, otomobillerde sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü kişi olup olmadığını kontrol etti. Bazı sürücülerin de ateşi ölçüldü. Yol kapatma ve denetim uygulamasının arttırılarak devam edeceği vatandaşların mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları istendi.

Türkiye'de corona virüsü nerede, hangi illerde görüldü? Türkiye'de kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı kaç? TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ NEREDE, HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ? TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ?
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