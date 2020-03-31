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Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç polisleri yaralamasıyla ilgili ikinci kez hakim karşısında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.03.2020
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CEREN ÖZDEMİR'İN KATİLİ İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

'da üniversite öğrencisi 'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan 'un, yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın ikinci duruşması başladı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, polis memurları Zeki Çelik ve Haydar Değerli ile avukatlar katıldı.

Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Arduç ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Duruşma, mahkeme heyetinin salona gelmesiyle başladı.

OLAY

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi , 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan tutuklanmıştı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurlarını bıçakla yaralaması nedeniyle de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan iki kez cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı.

İddianamelerde, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi yapılmaması talebinde de bulunulmuştu.

Arduç'a, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin davanın 20 Ocak'ta görülen ikinci duruşmasında "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Sanık Arduç'un, polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın 10 Şubat'ta görülen ilk duruşmasında, polis memuru Çelik'in adli tıpa sevk edilerek rapor istenmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, yaraladığı polisler için hesap verecek CEREN ÖZDEMİR'İN KATİLİ ÖZGÜR ARDUÇ, YARALADIĞI POLİSLER İÇİN HESAP VERECEK
Ceren Özdemir’in avukatı A Haber’e konuştu! CEREN ÖZDEMİR’İN AVUKATI A HABER’E KONUŞTU!
Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç hakkında karar SON DAKİKA: CEREN ÖZDEMİR'İN KATİL ZANLISI ÖZGÜR ARDUÇ HAKKINDA KARAR

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