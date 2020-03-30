Bitlis'te bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bitlis Valiliği, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri açıkladı. Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyü, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Köye giriş ve çıkışların kapatıldığı duyuruldu.
Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyü, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Köye giriş ve çıkışların kapatıldığı duyuruldu.
Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyü, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23'üncü ve 26'ıncı maddeleri gereğince, ilimiz Mutki İlçesine bağlı Koyunlu Köyü'nün 30.03.2020 tarih ve 17.00 saati itibariyle geçici süreyle karantinaya alınarak köyün giriş ve çıkışlarının kapatılmasına karar verilmiştir" denildi.
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