31 Mart EBA TV ders tekrarları izle! EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders tekrarı videoları tek parça
EBA TV ders tekrarları nasıl izlenir? 31 Mart tarihli EBA TV ders tekrarı videoları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Uzaktan eğitim sürecinde dersleri kaçıran ve yeniden izlemek isteyen öğrenciler EBA üzerinden yayınlanan tekrar videoları ile derslerini takip edebilecekler. İlkokul, ortaokul ve lise ders tekrarı videolarına buradan ulaşabilirsiniz. İşt 31 Mart EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders tekrarı videoları...
31 Mart EBA TV ders tekrarları nasıl izlenir? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23 Mart itibarıyla uzaktan eğitim süreci başladı. TRT-EBA TV üzerinden canlı yayınla takip edilen dersleri kaçıran öğrenciler tekrar videolarını araştırmaya başladılar. Konu eksiği olan öğrenciler "eba.gov.tr" üzerinden kendi sınıfına ve eksik konularına ait içeriklere ulaşarak tamamlama çalışması yapabilecek. Ders tekrarı videolarına ahaber.com.tr üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Peki, EBA TV ders tekrarları nasıl izlenir? İşte 31 Mart EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders tekrarı videoları...
EBA TV DERS TEKRARLARI SAAT KAÇTA?
EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00
EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00
EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 16.00 - 22.30
EBA TV DERS TEKRARLARI NASIL İZLENİR?
EBA TV tüm derslerin tekrar videolarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki görsellere tıklarak ilkokul, ortaokul ve lise uzaktan eğitim derslerinin tüm videolarına erişim sağlayabilirsiniz.
EBA TV CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
İşte EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı yayın sayfaları:
EBA TV DERS PROGRAMI (30 MART - 3 NİSAN)
İLKOKUL DERS PROGRAMI
ORTAOKUL DERS PROGRAMI
EBA TV LİSE DERS PROGRAMI
TRT-EBA TV FREKANS BİLGİLERİ
HD Alış bilgileri: Alış frekansı :12.084 MHz Polarizasyon : Yatay (H) Sembol oranı : 13.750 FEC : 2/3
SD Alış bilgileri: Alış frekansı :11.916 MHz Polarizasyon: Dikey (V) Sembol oranı : 30.000 FEC : 3/4
EĞİTİM KANALLARI DİGİTAL PLATFORMLARDA HANGİ KANALLARDA OLACAK?
Digital platformlarda, TRT-EBA TV'ler şu kanallar üzerinden yayında olacak:
|TRT-EBA TV İlkokul
|TRT-EBA TV Ortaokul
|TRT-EBA TV Lise
|Türksat Kablo Tv
|465. Kanal
|466. Kanal
|467. Kanal
|Türk Telekom/Tivibu
|401. Kanal
|402. Kanal
|403. Kanal
|Turkcell TV+
|106. Kanal
|107. Kanal
|108. Kanal
|D-Smart
|365. Kanal
|366. Kanal
|367. Kanal
|Digiturk
|151. Kanal
|152. Kanal
|153. Kanal
Bakanlığın, "www.meb.gov.tr" adresinden de kanallara ilişkin ayrıntılı bilgi alınabilecek.
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