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Türkiye'de corona virüsü nerede, hangi illerde görüldü? Türkiye'de kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı kaç?

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? Corona virüsü Türkiye'de nerede, hangi illerde görüldü? Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 786 bini geçerken, can kaybı 37 bini aştı. Türkiye'de 11 Mart'ta görülen ilk vakanın ardından önlemler artırıldı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki son durumu aktardı. Peki, Türkiye'de corona virüsü nerede, hangi illerde görüldü? Türkiye'de kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı kaç?

Giriş Tarihi: 31.03.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 09:25
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Türkiye'de corona virüsü nerede, hangi illerde görüldü? Türkiye'de kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı kaç?

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsü nedeniyle Türkiye'de kaç kişi hayatını kaybetti? Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı, iyileşen hasta sayısı ve hayatını kaybedenleri sayısı açıklandı. Vaka sayılarının artması ile birlikte önlemler kademeli olarak artırıldı. Vatandaşlar vakaların hangi illerde olduğunu internet üzerinden araştırmaya başladı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, Türkiye'de corona virüsü nerede, hangi illerde görüldü? Türkiye'de kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı kaç? İşte son gelişmeler...

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Türkiye'de corona virüsü nerede, hangi illerde görüldü? Türkiye'de kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı kaç?

ÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ KAÇ KİŞİYE BULAŞTI?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin sayısı 168'e yükseldi, 162 kişi iyileşti, vaka sayısı ise 10.827 oldu.

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Türkiye'de corona virüsü nerede, hangi illerde görüldü? Türkiye'de kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı kaç?

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1610 kişiye yeni tip koronavirüs tanısı konulduğunu, 37 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 10 bin 827'ye, can kaybının da 168'e ulaştığını açıkladı.

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Türkiye'de corona virüsü nerede, hangi illerde görüldü? Türkiye'de kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı kaç?

Tabloya göre, toplam test sayısı 76 bin 981, toplam vaka sayısı 10 bin 827, toplam vefat sayısı 168, toplam yoğun bakım hasta sayısı 725, toplam entübe hasta sayısı 523, toplam iyileşen hasta sayısı 162 oldu.

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Türkiye'de corona virüsü nerede, hangi illerde görüldü? Türkiye'de kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı kaç?

MYANMAR'DA KOVİD-19 NEDENİYLE İLK ÖLÜM

Myanmar'da Sağlık ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan burun kanseri hastanın Yangon kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.