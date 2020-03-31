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Türkiye'de corona virüsü nerede, hangi illerde görüldü? Türkiye'de kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı kaç?
Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? Corona virüsü Türkiye'de nerede, hangi illerde görüldü? Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 786 bini geçerken, can kaybı 37 bini aştı. Türkiye'de 11 Mart'ta görülen ilk vakanın ardından önlemler artırıldı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki son durumu aktardı. Peki, Türkiye'de corona virüsü nerede, hangi illerde görüldü? Türkiye'de kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı kaç?
Giriş Tarihi: 31.03.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 09:25
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