Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsü nedeniyle Türkiye'de kaç kişi hayatını kaybetti? Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı, iyileşen hasta sayısı ve hayatını kaybedenleri sayısı açıklandı. Vaka sayılarının artması ile birlikte önlemler kademeli olarak artırıldı. Vatandaşlar vakaların hangi illerde olduğunu internet üzerinden araştırmaya başladı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, Türkiye'de corona virüsü nerede, hangi illerde görüldü? Türkiye'de kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı kaç? İşte son gelişmeler...