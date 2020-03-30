Kars’ta 3 köy ve 1 belde karantinaya alındı
Gelen son dakika haberine göre... Kars’ta 3 köy ve 1 belde, korona virüs kapsamında karantinaya alındı. Karantinaya alınan bölgelere giriş-çıkış yasaklandı.
Kars'ta korona virüsten dolayı karantinaya alınan bölgelerde giriş ve çıkışlarda jandarma ekipleri görev aldı. Jandarma ekipleri görev aldıkları ve karantinaya alınan bölgelere vatandaşların giriş çıkışına izin vermiyor.
KARANTİNAYA ALINDI
Kars'ta Dağpınar Belediyesi'nin Merkez Mahallesi, Digor'a bağlı Türkmeşen köyü, Susuz'a bağlı Erdağı köyü ve Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, "Dağpınar Belediyesi'nin Merkez Mahallesi, Digor'a bağlı Türkmeşen köyü, Susuz'a bağlı Erdağı köyü ve Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı" denildi.
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