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Karantina olan iller: Türkiye'de karantinaya alınan ilçeler ve köyler hangileri? Koronavirüs son durum!
Son dakika haberi... Türkiye'de 11 Mart'ta koronavirüs vakasına rastlanmasının ardından önlemler kademeli olarak artırıldı. Salgını önlemek amacıyla vaka görülen bazı bölgelerde karantina uygulanıyor. 8 ilde 12 köy ve 2 mahalle koronavirüse karşı karantinaya alındı. Karantinaya alınan iller, ilçeler ve köyler merak ediliyor. Peki, karantina olan iller hangileri? Türkiye'de karantinaya alınan ilçeler ve köyler hangileri? İşte son durum...
Giriş Tarihi: 30.03.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 09:46
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