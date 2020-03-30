Karantina olan iller: Türkiye'de karantinaya alınan ilçeler ve köyler hangileri? Koronavirüs son durum!

Karantinaya alınan bölgeler hangileri? Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, 9 ilde 12 köy ve 2 mahalle karantinaya alındı. Karantina yapılmasının ardından vatandaşlar hangi bölgelerde karantina olduğunu araştırmaya başladılar. Peki, karantina olan iller hangileri? Türkiye'de karantinaya alınan ilçeler ve köyler hangileri? İşte son gelişmeler...