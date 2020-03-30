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Karantina olan iller: Türkiye'de karantinaya alınan ilçeler ve köyler hangileri? Koronavirüs son durum!

Son dakika haberi... Türkiye'de 11 Mart'ta koronavirüs vakasına rastlanmasının ardından önlemler kademeli olarak artırıldı. Salgını önlemek amacıyla vaka görülen bazı bölgelerde karantina uygulanıyor. 8 ilde 12 köy ve 2 mahalle koronavirüse karşı karantinaya alındı. Karantinaya alınan iller, ilçeler ve köyler merak ediliyor. Peki, karantina olan iller hangileri? Türkiye'de karantinaya alınan ilçeler ve köyler hangileri? İşte son durum...

Giriş Tarihi: 30.03.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 09:46
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Karantina olan iller: Türkiye'de karantinaya alınan ilçeler ve köyler hangileri? Koronavirüs son durum!

Karantinaya alınan bölgeler hangileri? Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, 9 ilde 12 köy ve 2 mahalle karantinaya alındı. Karantina yapılmasının ardından vatandaşlar hangi bölgelerde karantina olduğunu araştırmaya başladılar. Peki, karantina olan iller hangileri? Türkiye'de karantinaya alınan ilçeler ve köyler hangileri? İşte son gelişmeler...

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Karantina olan iller: Türkiye'de karantinaya alınan ilçeler ve köyler hangileri? Koronavirüs son durum!

KARANTİNAYA ALINAN BÖLGELER HANGİLERİ?

İşte koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan bölgeler:

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Karantina olan iller: Türkiye'de karantinaya alınan ilçeler ve köyler hangileri? Koronavirüs son durum!

SİVAS

Sivas'ın Akıncılar, Koyulhisar ve Suşehri ilçelerine bağlı 5 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şehir dışı çok fazla hemşehrimizi ağırladığı için her türlü olasılığa karşı, tedbir amaçlı, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere Akıncılar ilçesi Şenbağlar, Koyulhisar ilçesi Boyalı ve Dilekli, Suşehri ilçesi Boyalıca ve Gökçekaş köylerimizde karantina kararı alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, karantinaya alınan köylere, giriş ve çıkışların yasaklandığı bildirildi.

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Karantina olan iller: Türkiye'de karantinaya alınan ilçeler ve köyler hangileri? Koronavirüs son durum!

YOZGAT

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, yeni tip koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla merkeze bağlı Derbent köyünün 29 Mart itibarıyla karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinanın uygulanacağı, köye giriş ve çıkışların yasaklandığı ifade edildi.

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Karantina olan iller: Türkiye'de karantinaya alınan ilçeler ve köyler hangileri? Koronavirüs son durum!

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Çan Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Maltepe köyünün karantinaya alındığı bildirildi.

Kararın Kovid-19 ile mücadele kapsamında verildiği duyurulan açıklamada, "Ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında bulaşıcı hastalığın önlenmesini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla bugün saat 22.00'den itibaren Çan ilçemize bağlı Maltepe köyümüz 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır." ifadesi kullanıldı.