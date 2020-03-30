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Çanakkale’de karantinaya alınan Maltepe Köyü’nde, yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
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KARANTİNAYA ALINAN KÖYDE ALARM!

’nin Çan ilçesinde salgını nedeniyle karantinaya alınan  köyünde bugün sabah saatlerinde yaşlı bir kadın, hastaneye kaldırıldı.

'de dün salgını nedeniyle karantinaya alınan Çan ilçesine bağlı köyünün giriş ve çıkışında önlem alan jandarma ekipleri, görevliler dışında hiç kimsenin giriş ve çıkışına izin vermiyor.

Çanakkale’de karantinaya alınan Maltepe Köyü’nde, yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı ÇANAKKALE’DE KARANTİNAYA ALINAN MALTEPE KÖYÜ’NDE, YAŞLI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Vatandaşların evlerine çekildiği, sessizliğin hakim olduğu köye, bugün sabah saatlerinde ihbar üzerine ambulans sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, yaşlı bir kadın hastayı alıp, pandemi hastanesi ilan edilen Çan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Çanakkale'de Maltepe Köyü’ne koronavirüs karantinası ÇANAKKALE'DE MALTEPE KÖYÜ’NE KORONAVİRÜS KARANTİNASI
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