Büyükçekmece'de parti düzenleyen 4 kişi adliyeye sevk edildi
Büyükçekmece'de eğlence partisi düzenleyerek, görüntülerini sosyal medyada paylaşan 11 kişi dün gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki 11 kişiden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalırken, 4'ü adliyeye sevk edildi.
İstanbul Valiliğinden dün yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Büyükçekmece ilçemizdeki bir adreste düzenlenen eğlence partisine ilişkin görüntülerin incelenmesi neticesinde; partiyi organize ettiği tespit edilen şüpheli M.S ve M.E.Ç, partide DJ'lik yapan şüpheli T.A ve partiye katılanlardan Y.Ü, E.K. (Ş), C.D, Ö.A.Y, Ö.Ö, S.U, Y.K ve ikamet sorumlusu İ.Y isimli şüpheli şahıslar hakkında 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' fiili nedeniyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca adli ve idari işlem başlatılmıştır." denilmişti.
Açıklamada, "Partinin düzenlendiği Büyükçekmece İlçemiz, Bahçelievler Mahallesi, Zencefil Sokak'ta bulunan bina Zabıta görevlilerince mühürlenerek faaliyetten men edilmiş, diğer katılımcı şahısların tespitine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir." ifadelerine yer verilmişti.
4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan 11 kişiden 7'si Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından idari para cezası kesilerek serbest kalırken, 4 kişi bugün adliyeye sevk edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- O köy karantinaya alındı
- Ülke şokta! Ünlü komedyen koronaya yenik düştü
- Polis alarma geçti! Böyle kontrol etti
- Ürküten olay! Mezarlıktan çığlık sesi...
- Az önce belli oldu! Bilanço korkunç
- WhatsApp'tan corona virüs kısıtlaması geldi!
- Koronavirüs testini duyunca hastaneden kaçtı
- Bu tezgahta üretiliyor! Koronaya karşı özel önlem
- Karantinaya alınan köyde alarm!
- Polis memuru yüksek ateşle gittiği hastanede öldü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tarih açıklandı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur tahsis numarası ödeme tarihleri
- Türkiye koronavirüs haritası canlı! 30 Mart Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?
- Karantina olan iller: Türkiye'de karantinaya alınan ilçeler ve köyler hangileri? Koronavirüs son durum!
- Türkiye korona son durum: Corona virüsü nerede, hangi illerde var? Koronavirüs kaç kişiye bulaştı?
- Hangisi Galatasaray futbol takımında kalecilik yapmış isimlerden biri değildir?
- Enrique Iglesias'ta da olan situs inversus durumuna sahip kişilerin özelliği hangisidir?
- BİM'den sürpriz bakım ürünleri! 31 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Ziya Selçuk müjdeyi verdi: EBA canlı sınıf nedir? EBA canlı sınıf uygulaması ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Arabayla şehirler arası seyahat yapılıyor mu? Özel araçla şehirler arası yolculuk yasak mı?
- Son dakika: Mahkumlar için af ne zaman çıkacak? Ceza infaz indirimi Meclis'e geldi mi? İşte son durum...
- Sosyal yardım paraları 2020 ne zaman yatacak? 1000 TL nakdi yardımı kimler alabilir? Şartlar nedir?
- Migros Sanal Market hangi illerde var? 2020 Migros 1000 personel alımı başvuru nasıl yapılır?