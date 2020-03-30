30 Mart 2020, Pazartesi
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Büyükçekmece'de parti düzenleyen 4 kişi adliyeye sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
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BÜYÜKÇEKMECE'DE PARTİ DÜZENLEYEN 4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

'de  eğlence partisi düzenleyerek, görüntülerini sosyal medyada paylaşan 11 kişi dün gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki 11 kişiden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalırken, 4'ü adliyeye sevk edildi.

İstanbul Valiliğinden dün yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Büyükçekmece ilçemizdeki bir adreste düzenlenen eğlence partisine ilişkin görüntülerin incelenmesi neticesinde; partiyi organize ettiği tespit edilen şüpheli M.S ve M.E.Ç, partide DJ'lik yapan şüpheli T.A ve partiye katılanlardan Y.Ü, E.K. (Ş), C.D, Ö.A.Y, Ö.Ö, S.U, Y.K ve ikamet sorumlusu İ.Y isimli şüpheli şahıslar hakkında 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' fiili nedeniyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca adli ve idari işlem başlatılmıştır." denilmişti.

Açıklamada, "Partinin düzenlendiği Büyükçekmece İlçemiz, Bahçelievler Mahallesi, Zencefil Sokak'ta bulunan bina Zabıta görevlilerince mühürlenerek faaliyetten men edilmiş, diğer katılımcı şahısların tespitine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan 11 kişiden 7'si İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından idari para cezası kesilerek serbest kalırken, 4 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece'de parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı BÜYÜKÇEKMECE'DE PARTİ DÜZENLEYEN 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
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Kuralları çiğneyerek parti yapan 11 kişi gözaltına alındı, ev mühürlendi KURALLARI ÇİĞNEYEREK PARTİ YAPAN 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, EV MÜHÜRLENDİ

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