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Çanakkale'de Maltepe Köyü’ne koronavirüs karantinası

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
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DÜN AKŞAM KARAR VERİLDİ! O KÖY KARANTİNAYA ALINDI

’nin Çan ilçesine bağlı , koronavirüs ile mücadele kapsamında, 'nun dün akşam 22.00’da aldığı karar doğrultusunda, 14 gün süreyle karantinaya alındı.

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 'de de etkili olan koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında, 'nin Çan ilçesine bağlı karantinaya alındı.

Çanakkale'de Maltepe Köyü’ne koronavirüs karantinası ÇANAKKALE'DE MALTEPE KÖYÜ’NE KORONAVİRÜS KARANTİNASI

14 GÜN KARANTİNA

Çan Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda dün saat 18.00'de toplanan , koronavirüs salgınıyla mücedelede alınacak tedbirler kapsamında, bulaşın önlenmesini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla, dün saat 22.00'den itibaren Maltepe Köyü'nde 14 gün süreyle karantina alınmasına karar verdi.

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