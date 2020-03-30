Çanakkale'de Maltepe Köyü’ne koronavirüs karantinası
Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Maltepe Köyü, koronavirüs ile mücadele kapsamında, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun dün akşam 22.00’da aldığı karar doğrultusunda, 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında, Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe Köyü karantinaya alındı.
14 GÜN KARANTİNA
Çan Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda dün saat 18.00'de toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınıyla mücedelede alınacak tedbirler kapsamında, bulaşın önlenmesini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla, dün saat 22.00'den itibaren Maltepe Köyü'nde 14 gün süreyle karantina alınmasına karar verdi.
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