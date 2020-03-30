30 Mart 2020, Pazartesi
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Bayburt'ta 2 köy karantinaya alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
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2 KÖY DAHA KARANTİNAYA ALINDI!

merkeze bağlı Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köyleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Köye giriş çıkışlar kapatıldı.

34 binden fazla insanını hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüse karşı Türkiye'de mücadele her geçen an sıkılaşarak devam ediyor. Bu kapsamda 'ta iki köy karantinaya alındı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bayburt Valiliğinin internet sitesinden yapılan duyuruda, merkeze bağlı Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köylerinde, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında bugünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçildiği, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı kaydedildi.

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