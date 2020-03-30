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Kadın doktora çirkin saldırının görüntüleri ortaya çıktı |Video

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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KADIN DOKTORA SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

... Türkiye'nin yeni tip koronavirüs ile sınav verdiği şu günlerde gecesini gündüzüne katarak yoğun mesai harcayan sağlık görevlilerine saldırı haberi 'dan geldi. Yaşları 17 ila 18 olan iki genç kız acil serviste görev yapan kadın doktoru darp etti. İki saldırganın kadın doktoru darp ettiği anlara ait .

... Türkiye'nin yeni tip koronavirüs ile sınav verdiği şu günlerde gecesini gündüzüne katarak yoğun mesai harcayan sağlık görevlilerine saldırı haberi 'dan geldi. Yaşları 17 ila 18 olan iki genç kız acil serviste görev yapan kadın doktoru darp etti.

İki saldırganın kadın doktoru darp ettiği anlara ait .

Son dakika: Kadın doktora çirkin saldırının görüntüleri ortaya çıktı |Video KADIN DOKTORA ÇİRKİN SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI |VİDEO

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre, 17 yaşındaki D.A. parmağını kapıya sıkıştırdığı için kuzeni Gamze K. (19) ve iki yakınıyla Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisine gitti. Travma bölümünde görevli sekreter, içeri giren D.A. ve yanındaki kişileri, corona virüs nedeniyle uyararak, hasta haricindekilerin dışarı çıkmasını istedi. Burada yaşanan tartışmanın ardından D.A, muayene için parmağına dokunan pratisyen hekim Z.K'ye, "Canımı yakıyorsun, ne biçim doktorsun, sen doktor musun?" diyerek söylendi.

Bu sırada D.A. ve Gamze K, kendilerine sözle karşılık veren doktoru, muayene masası ve duvar arasına sıkıştırıp darp etmeye başladı.Darbedilen doktor beyaz kod vererek olay yerine polis ekiplerini çağırdı.

SALDIRGANLAR TUTUKLANDI

Tedavisi tamamlanan D.A. ve Gamze K, götürüldükleri İlyasköy Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Gamze K, "kasten yaralama ve hakaret" suçundan tutuklandı.

D.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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