Kadın doktora çirkin saldırının görüntüleri ortaya çıktı |Video
Son dakika haberi... Türkiye'nin yeni tip koronavirüs ile sınav verdiği şu günlerde gecesini gündüzüne katarak yoğun mesai harcayan sağlık görevlilerine saldırı haberi Samsun'dan geldi. Yaşları 17 ila 18 olan iki genç kız acil serviste görev yapan kadın doktoru darp etti. İki saldırganın kadın doktoru darp ettiği anlara ait skandal görüntüler ortaya çıktı.
Son dakika haberi... Türkiye'nin yeni tip koronavirüs ile sınav verdiği şu günlerde gecesini gündüzüne katarak yoğun mesai harcayan sağlık görevlilerine saldırı haberi Samsun'dan geldi. Yaşları 17 ila 18 olan iki genç kız acil serviste görev yapan kadın doktoru darp etti.
İki saldırganın kadın doktoru darp ettiği anlara ait skandal görüntüler ortaya çıktı.
NE OLMUŞTU?
İddiaya göre, 17 yaşındaki D.A. parmağını kapıya sıkıştırdığı için kuzeni Gamze K. (19) ve iki yakınıyla Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisine gitti. Travma bölümünde görevli sekreter, içeri giren D.A. ve yanındaki kişileri, corona virüs nedeniyle uyararak, hasta haricindekilerin dışarı çıkmasını istedi. Burada yaşanan tartışmanın ardından D.A, muayene için parmağına dokunan pratisyen hekim Z.K'ye, "Canımı yakıyorsun, ne biçim doktorsun, sen doktor musun?" diyerek söylendi.
Bu sırada D.A. ve Gamze K, kendilerine sözle karşılık veren doktoru, muayene masası ve duvar arasına sıkıştırıp darp etmeye başladı.Darbedilen doktor beyaz kod vererek olay yerine polis ekiplerini çağırdı.
SALDIRGANLAR TUTUKLANDI
Tedavisi tamamlanan D.A. ve Gamze K, götürüldükleri İlyasköy Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Gamze K, "kasten yaralama ve hakaret" suçundan tutuklandı.
D.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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