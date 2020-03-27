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Diyanet İşleri Başkanlığının önlemlerine aldırmadılar! Cami avlusunda namaz kıldılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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CAMİ AVLUSUNDA NAMAZ KILDILAR

Son dakika haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığının dünyayı saran koronavirüs tehlikesine karşı aldığı önlemlere aldırmayan bir grup cami avlusunda namaz kıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında iki haftadır cuma namazı camilerde kılınmıyor. Ancak 'ta bulunan
Serhan Tirit Camii'ne gelen bir grup içeriye giremeyince cuma namazını avluda kıldı. Grup namazın ardından camiden ayrıldı.



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