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Rize'de güpegündüz kan donduran olay! Eşini cadde ortasında vurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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GÜPEGÜNDÜZ YAŞANDI! KAN DONDURAN OLAY

'de saat 15.00 sıralarında kentin en işlek caddelerinden biri olan 'nde eski kocası tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı. Saldırgan eski eş, olay yerinden geçen polis ekiplerince yakalandı.

'de, bir akrabasıyla caddede yürüyen (46), boşandığı A.R.H. tarafından onlarca kişinin gözü önünde başından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Kurt, hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan eski eş, olay yerinden geçen polis ekiplerince yakalandı.

GÜPEGÜNDÜZ YAŞANDI

Olay, saat 15.00 sıralarında kentin en işlek caddelerinden biri olan 'nde yaşandı. Caddede bir kadın akrabasıyla yürüyen Hatice Kurt'a, boşandığı A.R.H., tabancayla ateş etti. Kurt, başından vurularak ağır yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay ayında caddeden geçen polis ekibi, A.R.H.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kurt, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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