Son dakika: Beştepe Millet Camisi'nde cuma namazı! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hutbe irad etti

Son dakika haberine göre Beştepe Millet Camisi'nde bugün, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen az sayıda katılımla, salgına karşı tedbirler alınarak cuma namazı kılındı.Cuma Hutbesi'ni irad eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, "Asla tedbiri elden bırakmamalıyız." dedi.

Beştepe Millet Camisi'nde bugün, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen az sayıda katılımla, salgına karşı tedbirler alınarak cuma namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, giderek artan salgın tehlikesi sebebiyle geçen hafta olduğu gibi bugün de ülke genelinde cuma namazlarının kılınmayacağı belirtildi.

Açıklamada, "İslam medeniyetinin en önemli coğrafyalarından olan cennet vatanımızda, İslam toplumun şiarlarından biri olan bu ibadetin devam etmesi ve cuma namazına gidemediği için milletimizin yaşadığı üzüntünün bir nebze giderilebilmesi adına Türkiye'de sadece Ankara'da Beştepe Millet Camisi'nde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen çok az sayıda katılımla ve salgına karşı gerekli tedbirler alınarak cuma namazı eda edilecektir." ifadesine yer verildi.





ERBAŞ'TAN CUMA HUTBESİ

Beştepe Millet Camisi'nde cuma hutbesi okuyan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Özensizliğimiz ve dikkatsizliğimiz yüzünden toplum sağlığını tehlikeye atmak mümine yakışmaz; sorumluluğumuzu ihmal ederek kendimize ve başkalarına zarar vermek kul hakkı ihlalidir. Hastalığa yakalanmamak ve yayılmasını engellemek için gayret göstermeliyiz, yetkililerin uyarılarını dikkate almalıyız, tedbiri elden bırakmamalıyız. İyilik, sağlık ve güvenliğimiz için özveriyle çalışan kardeşlerimizin işlerini zorlaştırmayalım." dedi.