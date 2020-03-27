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Semiha Aksoy Başkan Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Bana 'nasılsın?' diye sorunca...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2020
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SEMİHA NİNE BAŞKAN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMEYİ ANLATTI!

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, yalnız yaşayan 80 yaşındaki , kendisini arayıp, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmamasını söyleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini duyunca çok heyecanlandığını belirtip, "Ne söyleyeceğimi bilemedim" dedi.

Koronavirüs salgının ardından, sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunanlara yardım etmesi için genelinde Kaymakamlıklar bünyesinde Grupları oluşturuldu. İncirliova ilçesinde de Kaymakam Ediz Sürücü'nün başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grubu kuruldu. İlçede 5 yıldır yalnız yaşayan, iki çocuk annesi 'u ise geçen 25 Mart'ta saat 15.30 sıralarında, Başkan telefonla aradı. Başkan Erdoğan, Aksoy'a hatırını sorup, sokağa çıkmaması konusunda uyarılarda bulundu.



'ÇOK HEYACANLANDIM'
Kendisini arayan Başkan Erdoğan'ın telefonda sesini duyunca çok heyecanlandığını belirten Semiha Aksoy, "Sesini televizyonlardan biliyordum. O nedenle hemen tanıdım. Ancak beni aramasına şaşırdım. Çünkü beklemiyordum. Bana da sürpriz oldu. Telefonda bana 'Nasılsın?' diye sordu. Heyecandan ne söyleyeceğimi bilemedim. Beni, sokağa çıkmamam için uyardı. 'Eve misafir kabul etme' dedi. Bunun üzerine ben de 'Zaten dışarı çıkmıyorum' diye cevap verdim" diye konuştu.



Başkan Erdoğan'ın, bir ihtiyacı olup, olmadığını kendisine sorduğunu da aktaran Aksoy, teşekkür edip, bir ihtiyacının olmadığını söylediğini kaydetti.

80 yaşındaki Semiha Aksoy'dan açıklama: Başkan Recep Tayyip Erdoğan arayınca... | VİDEO 80 YAŞINDAKİ SEMİHA AKSOY'DAN AÇIKLAMA: BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ARAYINCA... | VİDEO

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