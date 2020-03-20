Diyanet açıklaması: Bugün cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı yasaklandı mı? Camiler kapandı mı?

Cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı yasaklandı mı? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk corona virüsü vakasına rastlanmasının ardından önlemler kademeli olarak artırıldı. Diyanet tarafından yapılan açıklamada, corona virüsünü önlemek amacıyla cemaatle namaza ara verildiği bildirilmişti. Vatandaşlar cuma namazının kılınıp kılınmayacağını araştırıyor. Konu ile ilgili Diyanet'ten açıklama geldi. Peki, bugün cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı yasaklandı mı? Camiler kapandı mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 20.03.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 10:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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