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Diyanet açıklaması: Bugün cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı yasaklandı mı? Camiler kapandı mı?

Cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı yasaklandı mı? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk corona virüsü vakasına rastlanmasının ardından önlemler kademeli olarak artırıldı. Diyanet tarafından yapılan açıklamada, corona virüsünü önlemek amacıyla cemaatle namaza ara verildiği bildirilmişti. Vatandaşlar cuma namazının kılınıp kılınmayacağını araştırıyor. Konu ile ilgili Diyanet'ten açıklama geldi. Peki, bugün cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı yasaklandı mı? Camiler kapandı mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 20.03.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 10:17
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Diyanet açıklaması: Bugün cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı yasaklandı mı? Camiler kapandı mı?

Bugün cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı yasaklandı mı? soruları internet üzerinde araştırılıyor. Bilindiğiz üzere dünyanın ve ülkemizin gündeminde olan corona virüsü salgınına ilişkin ülkemizde önlemler artırıldı. Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yeni tip corona virüsü önlemleri kapsamında, cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesinin gerekli hale geldiğini açıklamıştı. Peki, bugün cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı yasaklandı mı? Camiler kapandı mı? İşte cevaplar...

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Diyanet açıklaması: Bugün cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı yasaklandı mı? Camiler kapandı mı?

BUGÜN CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla müftülüklere gönderilen yazıda, insanın can güvenliğini sağlamanın İslam'ın ana gayelerinden biri olduğu belirtildi.

"Zararı önlemek, fayda sağlamaktan daha önemlidir" kuralının İslam hukukunun temel ilkeleri arasında bulunduğu vurgulanan yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili tedbirler kapsamında çeşitli kararlar alındığı hatırlatıldı.

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Diyanet açıklaması: Bugün cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı yasaklandı mı? Camiler kapandı mı?

Vatandaşların sağlığını korumayı, özellikle yaşlıların can güvenliğini sağlamayı hedefleyen ve muhtemel zararları önlemeye yönelik olan bu kararların uygulanmasının insani ve vicdani bir sorumluluk olduğuna işaret edilen yazıda, bazı kişilerin, vatandaşların dini hassasiyetlerini istismar ettiği ve camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışlar sergilediğinin belirlendiği bildirildi.

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Diyanet açıklaması: Bugün cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı yasaklandı mı? Camiler kapandı mı?

İl müftülüklerine gönderilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere cuma günü ve kandil gecesi camilerimiz kapalı tutulacak ve cuma namazı için sela okunmayacaktır."

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Diyanet açıklaması: Bugün cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı yasaklandı mı? Camiler kapandı mı?

CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINIR?

Diyanet'in resmi internet adresinde yer alan bilgiye göre; Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.