Diyanet açıkladı! Hac işlemleri ikinci duyuruya kadar ertelendi
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılı hac ödemeleri taksitleri ve hac işlemlerini ikinci bir duyuruya kadar erteledi. Öte yandan umre vizeleri alınan ve turları iptal edilen umre yolcularından vize ücreti kesintisi yapılmadan ücretlerin iade edileceği kaydedilirken, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda umreye gidemeyen umrecilerin ücret iadelerinin IBAN hesabına gönderilmesi için talep ekranı açıldı.
Suudi Arabistan'ın, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle umre ziyaretlerini geçici olarak askıya alması ve umre ziyaretlerinin geçici olarak durdurulması ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı, internet sitesinden 2020 yılı hac ödemeleri ile ilgili duyuru yaptı.
"İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR ERTELENMİŞTİR"
'Hac Ödemeleri İkinci Bir Duyuruya Kadar Ertelenmiştir' başlıklı duyuruda 2'nci ve 3'üncü taksit ödemelerine ilişkin "2020 yılında hacca gitmek üzere kesin kayıt yaptırıp ilk taksit ödemelerini yaparak 2'nci ve 3'üncü taksit ödemelerini henüz yapmayan hacı adaylarımızın taksit ödemeleri ve hac ile ilgili iş ve işlemler ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir. Hac ile ilgili iş ve işlemler de (hacı adaylarımızın eğitimleri, valiz, kitap, malzeme dağıtımı, görevli seçimi ve eğitimi gibi konular) ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir" denildi.
UMRECİLERİN ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK
Sitede ayrıca umre turları iptal edilen umrecilere ücret iade işlemlerinin nasıl yapılacağına ilişkin bir duyuruya da yer verildi. Duyuruda, koronavirüsten korunmak ve yayılımını önlemek amacıyla umre turlarının ileri bir tarihe ertelenmesi üzerine, bazı kafilelerin umre vizelerinin alınmasına rağmen iptal edilmek zorunda kalındığı bildirildi. Umre vizeleri alınan ve turları iptal edilen umre yolcularından vize ücreti kesintisi yapılmadan ücretlerin iade edileceği kaydedilirken, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda umreye gidemeyen umrecilerin ücret iadelerinin IBAN hesabına gönderilmesi için talep ekranı açıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Marmaray'da koronavirüs önlemi
- 27 Mart EBA TV canlı izle!
- O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı...
- Koronaya rağmen İzmirliler sokakları boş bırakmadı
- Eliyle yakaladığı balığın içinden çıktı! Görenler şaşkın...
- En yeni cuma mesajları
- DSÖ'den tarihi itiraf! Bu fırsatı kaçırmayın
- ABD'den korkutan corona virüs raporu!
- Türkiye'nin önlemleri Almanya'da örnek oldu!
- Uzmanlar uyardı! Corona virüste en kritik iki hafta
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Cuma mesajları 2020: Hadisli, dualı ve en yeni resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
- Flaş gelişme! Marketlerin çalışma saatleri değişti: 2020 A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour açılış kapanış saati
- EBA TV Lise tekrarı izle: 9, 10, 11, 12. sınıf EBA TV ders tekrarları videoları canlı izle
- EBA TV Ortaokul tekrarı izle: 5, 6, 7, 8. sınıf EBA TV ders tekrarları videoları canlı izle
- EBA TV İlkokul tekrarı izle: 1, 2, 3, 4. sınıf EBA TV ders tekrarları videoları canlı izle
- Son dakika: Pazarlar açık mı, kapalı mı? Corona virüsü nedeniyle semt pazarları kapatılacak mı?
- YÖK'ten son dakika YKS açıklaması: YKS tarihi ertelendi mi? Üniversite sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?
- Sosyal yardım sorgulama sayfası: 1000 TL yardım ne zaman yatacak? 1000 TL sosyal yardım desteği kimlere verilir?
- EBA TV canlı izle: İlkokul, Ortaokul, Lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı ve frekans bilgileri
- Devletten 1825 TL destek! Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları neler? 2020 İŞKUR başvuru formu
- Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/5 tercih kılavuzu: 18 bin sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
- İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı şartları! 2020 Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?