Rize'de başlatılan ‘Varış Kontrol Belgesi’ tüm illerde uygulanacak
Korona virüs ile mücadele kapsamında Rize'ye gelecek her türlü seyahat araçları için ‘Varış Kontrol Belgesi’ uygulaması başlatıldı. Rize'ye gelenler 14 gün boyunca takip altında tutulacak. Rize Valiliği'nin hayata geçirdiği bu projesi İçişleri Bakanlığınca da uygun görülerek diğer illere tavsiye edildi. Bu doğrultuda diğer iller tarafından da uygulanmaya başlanarak Rize Valiliğinden projenin işleyişi ve usulleri hakkında bilgiler alınmaya başlandı.
Rize'de, korona virüsün (Kovid-19) bulaşma riskini en aza indirmek için şehirlerarası otobüslerle kente gelecek kişiler için Rize Valiliği tarafından 'Varış Kontrol Belgesi' uygulaması başlatıldı.
Rize Valiliği tarafından, Korona virüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlarla Rize'nin ana giriş noktaları Alipaşa, Fındıklı, İkizdere ve İyidere ilçelerinde İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yolcular sağlık taramasından geçirilmeye, termal kamera ile vücut ısıları taranmaya başlandı.
DURUMA GÖRE SEVK EDİLİYOR
Türkiye'nin bütün illerinden Rize'ye hareket eden başta otobüs firmaları olmak üzere yolcu taşıyan araçlar kontrol noktalarında durdurularak, sağlık personeli tarafından ateş, öksürük gibi virüs belirtisi yönlerinden gözden geçirilerek, şüpheli görülmeleri durumunda sağlık kuruluşuna sevk ediliyor.
ONAYLANMIŞ BELGE HAZIRLANACAK
Rize Valiliği tarafından ayrıca Korona virüsün yayılmasını önlemek için alınan radikal önlemlerden biri de 'Varış Kontrol Belgesi' uygulaması oldu. Uygulama kapsamında Rize'ye gelen otobüslerin ilk kalkış yaptıkları noktalar ve güzergah boyunca alacakları yolcular için Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenecek, İl Hıfzısıhha Kurulunun kararıyla onaylanmış bir varış kontrol belgesi hazırlanacak.
BELGE NELER YAZACAK?
Belgede yolcunun adı, soyadı, iletişim telefonu, ve Rize ilinde geldiği açık adres yer alacak. Muavin tarafından bizzat ve tek elden doldurulacak belge, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına iletilecek. Otobüs firma temsilcileriyle kurulan koordinasyon neticesinde kontrol noktalarında güvenlik birimlerinde toplanan bilgiler ilgili muhtarlıklara iletilmek üzere kaymakamlıklarla paylaşılacak ve il dışından Rize'ye gelenlerin en az 14 gün evlerinden dışarı çıkmamaları konusunda bilgilendirilmesi sağlanacak ve takipleri ise ilgili kurumlarca yapılacak. Ayrıca her bir vatandaş evde izlem ve gözlem formu ile taahhütleri alınarak takip de edilecek.
YOLCULAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLECEK ŞEHRE SOKULACAK
Tedbirlerin uygulanması için yol kontrol noktalarında gerekli düzenlemelerin yapılarak, özellikle Rize iline dışarıdan gelen toplu seyahat firmalarının otobüsleri, minibüsler ve yol kontrol noktasındaki trafik yoğunluğuna göre örnekleme araçlarda bulunan yolcuları kapsayacak ve böylelikle bu kişiler sağlık kontrollerinden geçirilecek. Bunlara ilaveten Trabzon Havalimanı üzerinden Rize iline intikal edecek yolcuları taşıyan otobüsler de durdurularak yolcular sağlık kontrolünden geçirilecek şehre sokulacak.
TÜRKİYE'DE İLK VE TEK
Rize Valiliğince planlanan ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşın sağlığı için gerektiğinde hiç zaman kaybetmeden ilgili kişi ve kişilere ulaşmak için hayata geçirilen 'Varış Kontrol Belgesi' uygulaması Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğini taşıyor.
Rize Valiliği'nin hayata geçirdiği bu projesi İçişleri Bakanlığınca da uygun görülerek diğer illere tavsiye edildi. Bu doğrultuda diğer iller tarafından da uygulanmaya başlanarak Rize Valiliğinden projenin işleyişi ve usulleri hakkında bilgiler alınmaya başlandı.
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